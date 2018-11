Castors Braine verliest in eigen huis van Russische Nadezhda in EuroLeague basket Redactie

28 november 2018

23u59

Castors Braine heeft vanavond in de EuroLeague basket voor vrouwen in zijn vierde groepsduel met 69-71 (rust: 28-34) verloren van het Russische Nadezhda Orenburg.

Na twee mindere eerste kwarts stond Castors 28-34 in het krijt. Na de pauze, en een 27-15 in het derde kwart, leek de thuisploeg alsnog de zege uit de brand te slepen maar in de slot gaf Castors het nog weg.

Emmanuella Mayombo kroonde zich in de Spiroudôme van Charleroi met 16 punten tot beste schutter bij Castors. Celeste Trahan-Davis was goed voor 15 punten en 10 rebounds. Brionno Jones maakte 24 punten voor de bezoekers (plus 12 rebounds), twee punten meer dan Erica Wheeler.

Voor Castors was het de derde nederlaag in groep A. Nadezhda won voor de eerste keer na drie verliesmatchen.

Nog vanavond verstevigde Ekaterinburg bovenin zijn leidersplaats door met 87-59 te winnen van Praag. Emma Meesseman was bij de Russinnen goed voor 13 punten.

Voor een plek in de kwartfinales is een plaats bij de eerste vier in de poule van acht nodig. De vijfde en zesde gaan door in de EuroCup.

In de andere poule ontvangt Hind Ben Abdelkader met haar Turkse club Hatay morgen/donderdag het Griekse Olympiacos.