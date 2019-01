Castors Braine royaal onderuit tegen Famila Schio in EuroLeague basket, Meesseman (Ekaterinburg) wint wel YP

10 januari 2019

23u48

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de achtste speeldag in de Euroleague betrad Castors Braine vanavond het parket van het Italiaanse Famila Schio, de laatste in groep A. De heenmatch in de Spiroudome wonnen de Belgische vrouwen met 63-60. De terugmatch werd echter een zware dobber voor de club uit Eigenbrakel, die huiswaarts keert met een 76-48 pandoering.

Castors Braine was tegen het Italiaanse geweld al vroeg op achtervolgen aangewezen. Op het einde van het eerste kwart stond het 18-11, en die voorsprong werd uitgediept in het tweede kwart tot 41-15. In het derde kwart werd de kloof alleen maar groter, om af te klokken op 61-26. Op het eindsignaal keek Castors Braine uiteindelijk tegen een 76-48 pandoering aan.

Nog in groep A won Emma Meesseman donderdag met haar Russische club Ekaterinburg makkelijk met 100-75 van het Franse ESB Villeneuve-d'Ascq. Meesseman maakte 13 punten. De Russinnen staan op kop in groep A met 8 zeges in evenveel speeldagen. Famila Schio wipt over Castors Braine naar de 7e plaats met 9 punten. Castors Braine is de nieuwe hekkensluiter met evenveel punten als Schio, maar een slechter puntensaldo.

De top vier van de twee groepen plaatst zich voor de kwartfinales. De nummers vijf en zes mogen naar de FIBA Eurocup. Er staan nog zes speeldagen op het menu.