Castors Braine krijgt oplawaai van Ekaterinenburg in Euroleague, geblesseerde Meesseman ontbreekt YP

20 februari 2019

22u38

Bron: Belga 0 Meer Sport Castors Braine heeft zijn Europees seizoen afgesloten met een zware 69-95 (rust 31-61) nederlaag tegen het Russische Ekaterinenburg in de Euroleague basketbal. Voor de Waals-Brabanders, die uitgeschakeld zijn, was het een dertiende nederlaag in veertien wedstrijden. Bij de Russen ontbrak Emma Meesseman door een verstuikte voet.

Meesseman blesseerde zich dinsdag op training. Ze viel op de voet van een van haar ploegmaats en liep een zware verstuiking op, die haar drie tot vier weken aan de kant zal houden. Woensdagavond werd ze niet echt gemist, want Ekaterinenburg stond al snel 4-17 voor. Bij de rust bedroeg de kloof al 30 punten. Coach Pascal Angillis van Castors moest Celeste Trahan-Davis en Merike Anderson missen, en zijn andere speelsters konden nooit een vuist maken. Alina Razheva was topschutter bij Braine met 15 punten, aan de overkant maakte Kayla McBride er 16.

Castors Braine eindigt zo als achtste en laatste in groep A, Ekaterinenburg is groepswinnaar. De eerste vier van elke groep stoten door naar de kwartfinales, de nummers vijf en zes worden opgevist in de EuroCup.