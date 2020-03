Castors Braine kampioen, want eerste klasse in het vrouwenbasketbal wordt niet hervat - momenteel debat over competitie bij mannen Redactie

14 maart 2020

11u51 0 Basketbal Castors Braine mag zich voor het zevende seizoen op rij kampioen van België in het vrouwenbasketbal noemen. De eerste klasse wordt immers stopgezet omwille van het coronavirus en zal dit seizoen niet meer hervat worden. Dat bevestigde Koen Umans, de secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen, aan Belga.

De beslissing werd genomen op een vergadering van Basketbal Vlaanderen en de AWBB (Association Wallonie-Bruxelles de Basket). Bij de vrouwen was de eerste ronde van de reguliere fase net voorbij. Castors Braine beëindigde die vorig weekend als koploper met 20/22. Het Waals-Brabantse team verovert haar zevende titel op rij. Sinds 2014 won het elk jaar het Belgisch kampioenschap. In de eindafrekening is Sint-Katelijne-Waver tweede en zijn Phantoms Boom en Namur Capitale gedeeld derde.

Verder werd duidelijk dat de Antwerp Giants vrijwillig degraderen. Langs Vlaamse zijde wil Waregem promoveren, aan Waalse zijde is er geen kandidaat om naar eerste klasse te gaan. Indien alle clubs hun licentie ontvangen, zal de eerste klasse volgend seizoen bij de vrouwen opnieuw uit twaalf teams bestaan.

Momenteel wordt er nog over de EuroMillions Basket League gedebatteerd. Daar kan Oostende tot kampioen gekroond worden na zeventien speeldagen en zonder play-offs. De tien clubs bespreken op dit moment de mogelijkheden. Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat de competitie sowieso tot 3 april zal stilliggen.