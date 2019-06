Caster Semenya over testosteronregels: “IAAF heeft mij gebruikt als laboratoriumrat” LPB

Bron: belga/afp 0 Atletiek Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft de details van zijn beslissing vrijgegeven, waarin het de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) gelijk gaf in het opleggen van testosterongrenzen aan atletes. Caster Semenya, de bekendste van de getroffen atletes, kwam op haar beurt met een mededeling naar aanleiding van de beslissing. "De IAAF heeft mij als een laboratoriumrat gebruikt", klinkt het onomwonden.

Het TAS kwam naar buiten met een document van 163 pagina's. Het gaat om de volledige argumentatie, beslissing en motivering in de zaak-Semenya, uitgezonderd persoonlijke details. De bedoeling van het sporttribunaal is om inzicht te verschaffen in een complex dossier. Zowel de IAAF als Semenya gaven hun toestemming voor de publicatie en feliciteerden het tribunaal zelfs voor zijn openheid. De Zuid-Afrikaanse blijft het wel oneens met de beslissing van het TAS en voelt zich zelfs misbruikt in de periode vóór het instellen van de testosteronregels.

"De IAAF heeft mij gebruikt als laboratoriumrat om uit te dokteren welke impact de behandeling die ze mij lieten ondergaan had op mijn testosteronniveau", klinkt het scherp. "Hoewel ik mij constant ziek voelde toen ik de hormonale behandeling kreeg, wil de IAAF de regels nu aan iedereen opleggen zonder de implicaties te kennen. Ik zal niet toelaten dat de IAAF mij en mijn lichaam nog een tweede keer gebruikt."

Uit de publicatie van het TAS blijkt ook dat de IAAF vrouwen met een te hoge testosteronwaarde "biologisch als man" beschouwt. Een stellingname die veel reactie uitlokt, maar de atletiekfederatie verdedigde zich meteen in een mededeling. "De vrouwencategorie op iets anders dan biologie baseren, zou vernietigend zijn voor die categorie en bovendien veel meisjes tegenhouden om na de puberteit nog in competitie uit te komen", luidt het. "Onze nieuwe reglementen zijn noodzakelijk, redelijk en beschermend.”

