Caster Semenya duikt in Doha voor het eerst onder vier minuten op 1.500 meter LPB

04 mei 2018

Caster Semenya heeft de 1.500 meter gewonnen op de eerste Diamond League-meeting van het seizoen in het Qatarese Doha. De Zuid-Afrikaanse ging met 3'59"92 voor het eerst onder de vier minuten en zette zo de beste wereldjaarprestatie neer.

Semenya, die ook het Zuid-Afrikaanse record scherper stelde, haalde het voor de Keniaanse Nelly Jepkosgei, die in 4'00"99 over de finish liep. Door de nieuwe regels over testosteronwaarden van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) staat Semenya volgend seizoen voor een lastige keuze: ingrijpende, testosteronverlagende medicatie nemen of bij de mannen lopen. Over die nieuwe regels was de laatste weken heel wat commotie, maar de prestaties van de Zuid-Afrikaanse lijden er blijkbaar niet onder.

Ook op de 400 meter bij de mannen ging het hard in Qatar. Steven Gardiner uit de Bahama's zette met 43"87 een beste wereldjaarprestatie en een meetingrecord neer. In het discuswerpen verbeterde de Kroatische Sandra Perkovic het Diamond League-record, door 71m38 te werpen.