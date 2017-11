Casteels: "De nieuwe kalender? Ik ben pertinent tegen"



06u00 0 GEERT TRESIGNIE Meer Sport Vanavond vangen de Belgian Lions de kwalificatie voor het WK 2019 in China aan. In een poule met Frankrijk (vanavond in de Lotto Arena, 20.30u), Rusland en Bosnië mikken de Lions de Lions voluit op een top drie-plaats, wat startrecht geeft voor de tweede poulefase.

Een voorronde voor een wereldkampioenschap? Dat is al een hele tijd geleden. Tot nu toe gold het eindklassement van een Europpes Kampioenschap als kwalificatie voor WK of Olympische Spelen. FIBA oordeelde dat de formule aan vernieuwing toe was en stelde een nieuwe speelkalender op. Met heel wat controverse (lees afwezigheid van NBA-spelers en Euroleague-spelers, nvdr) tot gevolg.

"Wat ik denk over de nieuwe speelkalender? Mijn eerste impulsieve reactie is duidelijk: ik ben pertinent tegen. Maar de toekomst zal moeten uitwijzen of deze verandering een goede zaak was", zegt bondscoach Eddy Casteels. "Een beslissing die er voor zorgt dat toplanden hun topspelers niet ter beschikking hebben? Dat kan geen juiste beslissing zijn."

Vier dagen voorbereiding voor de eerste twee interlands. Het maakt het werk van bondscoach Casteels er niet makkelijker op. "Je bent nog meer aangewezen op continuïteit. Voor deze Lions geen verandering dus, de lijn van het EK in Turkije wordt dus verder gezet."

De Lions missen heel wat ervaring, talent en scorend vermogen. Geen Axel Hervelle, die net voor de campagne zijn afscheid aan de Lions bekend maakte. De Luikenaar is vanavond aanwezig in de Lotto Arena en wordt door de federatie gepast gehuldigd. Ook het duo Tabu-Serron ontbreekt, liep in het voorbije weekend bij hun club een blessure op. En ook Sam Van Rossom en Matt Lojeski moesten forfait geven omwille van clubverplichtingen in de Euroleague.

Vooral de afwezigheid van Hervelle zinderde na binnen de selectie. Jarenlang gezicht en hart van de Lions. "Een nieuwe cyclus? Neen, daarvoor kunnen we terugvallen op te veel andere sterkhouders. Er kondigen zich veel nieuwe talenten aan om deze Lions te versterken, maar het wegvallen van Hervelle blijft een enorme aderlating. Hij had alles wat vele andere spelers missen. Professionalisme, mentale weerbaarheid, totale overgave, karaktersterkte. Ik zie talenten zich aanbieden, met goede handen en snelle voeten, en technisch goed geschoold. Maar zij missen wat Hervelle zo sterk maakte. Hij blijft een voorbeeld."

Binnen de selectie van bondscoach Casteels één opmerkelijke naam: Khalid Boukichou. De centerspeler stapte deze zomer bij Oostende op en kwam na een interim bij Pau-Orthez, bij Chalon terecht. In het verleden leek de relatie tussen Boukichou en Casteels te turbulent om een samenwerking aan te gaan.

"Boukichou werkte eerder al een voorronde af met de Lions. De voorbije zomer kreeg Ismaïl Bako een kans op het EK in Turkije. Een voorrecht voor zo'n jong talent. Maar zie ik hem nu rond huppelen bij Antwerp Giants, dan is dat beneden alle peil. Dan moet ik andere spelers een kans geven. Nu is dat Boukichou."

Binnen de Lions-coaching staf is Serge Crevecoeur de ideale spion voor de interland tegen Frankrijk. Vorig seizoen was de assistent van Casteels nog revelatie met Brussels, nu is hij aan de slag bij Pau-Orthez. "Onderschat deze Franse ploeg niet. Ja, het telt veel afwezigen, maar de beschikbare spelers zijn toch grote namen. Diaw, Fall, Julie, Jackson, ... . Het blijft een sterk geheel", weet Crevecoeur. Vooral het Euroleague-veto treft 'Les Bleus' zwaar. Het duo Heurtel-Seraphin van Barcelona, het duo De Colo-Westermann van Cska Moskou, Poirier van Baskonia of Toupane van Zaligiris: allen moesten gedwongen forfait geven. De Franse selectie telt slechts drie 'overlevers' van het voorbije EK (tegen over vijf voor België). En telt zowaar vijf 'rookies'.

Over de slaagkansen en ambities is Crevecoeur duidelijk. "In deze groep hebben we onze kansen. De thuismatchen moeten we winnen en buitenshuis moeten we in staat zijn om een verrassing neer te zetten. Die tweede ronde moeten we halen. Daarin is alles mogelijk."