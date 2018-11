Carlsen en Caruana houden het in duel om wereldtitel voor 10de keer op remise Redactie

22 november 2018

22u39

Bron: Belga 0 Meer Sport Na tien spelletjes is er nog altijd geen onderscheid tussen de Noor Magnus Carlsen en de Amerikaan Fabiano Caruana in hun duel om de wereldtitel. Een tiende remise leverde een 5-5 gelijke stand op.

De tiende partij in The College in Holborn, Londen, was de meest geanimeerde tot nu toe. Geen van beide spelers schuwde de risico's en lang zag het ernaar uit dat er eindelijk eens een winnaar uit de bus zou komen. Titelverdediger Carlsen kwam met zwart het best uit de opening (Siciliaans) en ging vanaf zet 21 vol in de aanval. Hij liep echter op een counter en in een toreneindspel had Caruana nog de beste kansen. Na 54 zetten werd tot remise besloten.

"Op een zeker moment stond ik wel veel voor, maar vond ik toch niet de juiste speelwijze", verklaarde Caruana. "Hij bleef in de aanval gaan en zo bleef er een constant gevaar op mat. Ik kon me echt geen foutje veroorloven."

"Ik was zo nerveus, ik voelde dat ik heel dicht bij winst kwam", reageerde Carlsen.

"Probleem was dat als ik hem niet schaakmat kon zetten, ik zelf zou verliezen. Ik was heel blij met mijn positie, maar wellicht heb ik die overschat en ben ik al te driest in de aanval gegaan. Bij zet 45 realiseerde ik me dat ik nog zou moeten vechten op een gelijkspel uit de brand te slepen. Gelukkig lukte dat nog, ik denk dat hij het me lastiger had kunnen maken."

Vrijdag mogen de grootmeesters rusten. Zaterdag begint Carlsen met wit aan de elfde partij. Het twaalfde en laatste spel wordt maandag afgewerkt. Bij een 6-6 gelijke stand volgt woensdag een tiebreak. In zo'n tiebreak worden eerst vier "rapid" partijen van 25 minuten gespeeld. Als er dan nog geen winnaar is, volgen er vier partijen "blitz", met nog minder bedenktijd. Indien er dan nog altijd geen beslissing is gevallen, komt de spelvorm "armageddon" op het bord. Wit heeft dan vijf minuten totale bedenktijd en zwart slechts vier. Bij remise wordt zwart echter tot winnaar uitgeroepen.

De 27-jarige Carlsen veroverde de wereldtitel exact vijf jaar geleden. Op 22 november 2013 stootte hij de Indiër Viswanathan Anand van de troon. In 2014 hield Carlsen Anand van een revanche en twee jaar later verdedigde hij de titel ook met succes tegen de Rus Sergey Karyakin.

Caruana, 26 jaar, won vorig jaar het kandidatentoernooi en hoopt de eerste Amerikaanse wereldkampioen te worden sinds de legendarische Bobby Fisher (1972-1975).