Carlsen blijft wereldkampioen schaken, Caruana plooit in beslissende partijtjes snelschaak DMM

28 november 2018

19u39 0 Meer Sport Magnus Carlsen blijft de regerende wereldkampioen in het schaken. De 27-jarige Noor haalde het in zijn duel met Fabiano Caruana na een tiebreak. De Amerikaan plooide in de beslissende partijtjes snelschaak.

Na de twaalf ‘reguliere’ partijen was er geen beslissing gevallen. Al die confrontaties eindigden in remise. De 27-jarige Carlsen veroverde de wereldtitel in november 2013 door de Indiër Viswanathan Anand van de troon te stoten. In 2014 hield hij Anand van een revanche en twee jaar later verdedigde hij de titel ook met succes tegen de Rus Sergey Karyakin.

Caruana, 26 jaar, won vorig jaar het kandidatentoernooi en hoopte de eerste Amerikaanse wereldkampioen te worden sinds de legendarische Bobby Fisher (1972-1975). In de prijzenpot zat 1 miljoen dollar. Daarvan gaat 550.000 dollar naar Carlsen en 450.000 naar Caruana.