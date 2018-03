Canadese ultra-race onder vuur nadat deelnemer handen en voeten moet laten amputeren door extreme vrieskou Hans Op de Beeck

12 maart 2018

11u55

Bron: National Post 6 Meer Sport De 'Montane Yukon Arctic Ultra', in het noordwesten van Canada niet ver van Alaska, heeft zijn reputatie van 's werelds zwaarste en koudste ultra-race alle eer aan aangedaan. Tot afgrijzen van de partner van de in Italië bekende atleet Roberto Zanda.

De 480 kilometer lange wedstrijd, langs bevroren rivieren, bergtoppen en langs een door met hondensleeën gemaakt spoor, noteerde vorige maand temperaturen van maar liefst 50 graden onder nul. Tijdens de zesde dag van de 24 op 24 urenrace, bleven er nog slechts drie deelnemers over nadat de meesten afgehaakt hadden wegens onderkoeling of door bevriezing veroorzaakte wondes. Of beiden. Een van hen: de 61-jarige Roberto Zanda, die in Italië door het leven gaat met de bijnaam 'Massiccione' (vrij vertaald: de IronMan).

Ook Zanda zat er helemaal door en dacht aan opgeven. Toen hij zijn SPOT-tracker wou activeren, een stukje GPS-technologie dat ervoor zorgt dat de organisatoren weten waar de deelnemers zich bevinden op het parcours, constateerde de Italiaan dat hij met een levensgroot probleem zat. Zijn vingers waren zo hard bevroren dat hij ze niet meer kon voelen. Waarna hij een grote fout maakte. Zanda verliet de track om het bos in te trekken, op zoek naar een cabine die er niet was. Volgens de Canadese National Post omdat Zanda door de onderkoeling hallucineerde en hij een man met zwarte bril hoorde zeggen dat die cabine zijn redding kon zijn. Maar Zanda raakte in dat bos alleen maar vast te zitten in een sneeuwbank en kon zich alleen bevrijden door zijn schoenen en kousen uit te trekken. Vastbesloten niet te sterven, viel 'Massiccione' in en uit bewustzijn en praatte hij met schaduwen.

De volgende ochtend werd hij door vrijwilligers van de wedstrijd halfdood gevonden in het bos. Zijn voeten en handen bijna volledig zwart door de vrieskou. Per helikopter werd hij naar het ziekenhuis overgebracht in Whitehorse, waar dokters de beschadigde ledematen inwikkelden. Amputatie van zijn handen en voeten lijkt onafwendbaar. "Of ik hallucinaties had of niet, of iemand me gezien heeft of niet, of er onderdak was of niet, het belangrijkste is dat ik nog in leven ben", aldus Zanda bij de Italiaanse nieuwssite tgcom24. "Ik kan niet wachten op de operatie en zal blijven vechten zoals ik dat altijd doe. Ook met bionische implantaten." Die werden hem door een bedrijf uit Turijn al aangeboden.

Maar het is de levengezellin van Zanda, Giovanna Caria, die vanuit Italië de organisatie fel afvalt. Ze vraagt zich af hoe het kan dat iemand die het Engels niet machtig is mocht deelnemen, ook omdat hij nooit de waarschuwing dat de race levensgevaarlijk is, kon lezen. En dat niemand hem na het 278 kilometer-punt, waar Zanda te eten kreeg, uit de race nam. Toen al zou hij gehallucineerd hebben. “Naast de vriesverschijnselen zijn er ook symptomen die de deelnemers zelf niet eens herkennen", schreef ze vorige week op Facebook. “Bij elk checkpunt had er iemand moeten staan met medische achtergrond en de bevoegdheid de atleten uit de wedstrijd te halen. Was Roberto mentaal en fysiek in staat verder te gaan? Neen. Was zijn kledij droog? Neen. Heeft iemand hem gevraagd of hij ooit geslapen heeft? Neen. Kon hij zijn SPOT-tracker bedienen met zijn bevroren handen? Neen." Dachten de organisatoren aan alles? Neen."

