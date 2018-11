Canadees skiër valt zwaar op training YP

22 november 2018

11u02

De Canadees Manuel Osborne-Paradis is vandaag in het Canadese Lake Louise, tijdens de voorbereiding op de Wereldbekermanche ter plaatse, zwaar ten val gekomen.

De 34-jarige Osborne-Paradis, bronzenmedaillewinnaar in de super-G op het WK van 2017 in de Sankt Moritz, werd geëvacueerd met de helikopter. In het ziekenhuis werd een dubbele kuitbeenbreuk vastgesteld.

Op het palmares van de Canadees staan drie Wereldbekermanches, allen gewonnen in 2009.

De Wereldbekermanche in Lake Louise, de eerste van het seizoen in de snelheidsproeven, start zaterdag. Woensdag moest ook de Amerikaanse Lindsey Vonn al geblesseerd forfait geven. Zij liep op training een nieuwe knieblessure op.