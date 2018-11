Campenaerts & Lecluyse: ons land is topsportkoppel rijker VDVJ/MG

07 november 2018

Vorig jaar ging Victor Campenaerts nog met een opengeritst koersshirt op zoek naar een nieuwe vriendin. “Carlien daten?” schreef hij op zijn borstkas. Het werd uiteindelijk niks.

Op het afgelopen EK in Glasgow was het dan toch raak. Zwemster Fanny Lecluyse had haar laatste wedstrijd gezwommen en Campenaerts had net de Europese tijdrittitel veroverd. “Daarna zijn we iets gaan drinken met de wielrenners, op een plek waar de zwemmers toevallig ook waren. Op die manier zijn we aan de praat geraakt.” Campenaerts kende Lecluyse. “Ik ben ook nog een zwemmer geweest.” Maar Lecluyse kende Campenaerts niet. “Ik was als zwemmer niet goed genoeg.” En nu zijn de twee een stel.