Camille Laus valt 35 jaar oud Belgisch record 400m indoor aan: "Tokio 2020 zit in mijn hoofd gebeiteld” Valerie Hardie

17 februari 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Eén jaar geleden kenden we haar nog vooral als de vriendin van Kevin Borlée, nu is Camille Laus een spurtster in staat om naar Belgische records te knallen. Op het BK indoor gaat de 25-jarige vandaag voor de titel op de 400m.

Camille Laus is een vertrouwd gezicht in de atletiek. Ze draait al twaalf jaar mee, sinds ze haar tenue als gymnaste inruilde voor een stel spikes. Ze schatert: “Het leek toch nergens naar en ik was niet erg begaafd. Ik kon als enige geen spreidstand doen - zo stijf was ik.” Dan ging spurten haar beter af. Niet voor niets ontfermde Jacques Borlée zich in 2012 over haar toen ze haar warme nest in Doornik inruilde voor Brussel, om bedrijfsmanagement te studeren. “Ik kon me als atlete geen betere omgeving wensen”, vertelt Laus. “Alles wat ik heb geleerd, heb ik aan de familie Borlée te danken en daar ben ik hen mijn hele leven erkentelijk voor.”

