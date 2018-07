Camille Laus loopt EK-limiet en breekt ei zo na Belgisch record op 400 meter Redactie

01 juli 2018

15u48

Bron: Belga 2 Meer Sport Camille Laus heeft in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds een indrukwekkende 400 meter gelopen. De Belgische werd vierde in 51.49 en dook met die tijd ruim onder de EK-limiet van 52.22. Laus kwam zelfs tot op vier honderdsten van het Belgisch record van Kim Gevaert uit 2005.

Met 52.23 was Laus, de vriendin van Kévin Borlée, eerder tot op één honderdste van de limiet voor het EK in Berlijn gekomen. In La Chaux-de-Fonds, weliswaar op 950 meter hoogte, ging het in één klap een heel stuk sneller. Laus, een 25-jarige Brusselse, is nog maar de tweede Belgische ooit die onder de 52 seconden duikt. Op de Europese jaarranglijst schiet ze omhoog van plaats 26 naar plaats 6.

Cynthia Bolingo moest in de B-reeks aantreden, maar ook zij deed het goed. Ze won haar wedstrijd in 52.07 en dook eveneens onder de limiet voor het EK, van 7 tot 12 augustus. Ondertussen voldeden liefst 27 Belgen plus de 4x400 meterploeg bij de vrouwen aan het minimum voor Berlijn.