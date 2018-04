Cage Warriors terug in België: nog meer spektakel op komst? Sven Van Londersele

23 april 2018

16u34

Bron: Eleven Sports 0 Meer Sport Op 16 juni is het weer zover. Dan verzamelt de top van de Europese MMA opnieuw in Antwerpen voor de Cage Warriors 94. De Lotto Arena was in november van vorig jaar nog gastheer voor de grootse kooigevechten. Vandaag werden de eerste deelnemers voorgesteld. Naast de Europese sterren opnieuw ook enkele Belgische toppers, die zich absoluut willen bewijzen voor eigen volk.

Ons land is dus niet aan haar proefstuk toe. In november werd de allereerste editie op Belgisch grondgebied een groot succes. De affiche voor deze Cage Warriors doet alvast hopen op nog prestigieuzere gevechten.

De bekendste Belgen die aan de start zullen staan, zijn Brian Bouland en Donovan Desmae. Beide heren maakten vorige maand nog heel wat indruk op de CW91 in Wales. Nu volgt een grotere test in eigen land. Rechtenhouder Eleven Sports is alvast in de wolken met hun komst: “We zijn zeer fier dat de grootste Belgische kooivechters al hebben toegezegd voor de Cage Warriors 94”, zegt Anouk Mertens, Managing Director bij Eleven Sports Belgium. “We blijven onze pioniersrol in het MMA en andere gevechtssporten in België verstevigen. De gevechtssport in ons land groeit enorm snel, en deze nieuwe organisatie van Cage Warriors is het beste bewijs hiervan”, aldus Mertens.

Naast Bouland en Desmae zullen ook landgenoten Maarten Wouters en Jan Quaeyhaegens in de kooi kruipen. De deelnemerslijst wordt voorlopig vervolledigd met Phil Mulpeter (IRL), Dean Trueman (ENG), Sam Creasey (ENG), Hubert Geven (NL), Erdi Karatas (NL), Jarno Errens (NL), Eva Dourthe (FR) en Cory McKenna (ENG).

Tickets voor de CW94 kosten 35, 55 en 100 euro en zijn te verkrijgen via Tele Ticket Service.