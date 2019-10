Cafégevechten, bus bekogelen, arrestaties: ook naast de kooi is terugkerende McGregor niet vies van controverse JV/MGL/YP

24 oktober 2019

Dik zeven maanden nadat hij zijn afscheid heeft aangekondigd, heeft Conor McGregor (31) vandaag op een persconferentie in Moskou zijn terugkeer naar het Mixed Martial Arts (MMA) bevestigd. Maar ook wie niet meteen verknocht is aan het kooivechten, kent 'The Notorious'. Een bus bekogelen, opvallende persconferenties, cafégevechten, arrestaties... McGregor was nooit vies van enige controverse.

Het was al snel duidelijk dat McGregor in de wieg gelegd was voor gevechtssport. Zo beweren zijn ouders dat hij werd geboren met gebalde vuisten. Als kind werd de Ier meermaals gepest, vertelde hij zelf in een nieuwe (nog onbekende) film over zijn leven. Dat zette hem aan om te beginnen trainen. McGregor sloot zich aan bij Crumlin Boxing Club in Dublin. Aanvankelijk combineerde hij zijn trainingen met een job als loodgieter.

Op 8 maart 2008 maakte ‘The Notorious’ zijn debuut in de Mixed Martial Arts. Vier van zijn eerste zes wedstrijden won hij. Daarna begon hij aan een lange ongeslagen reeks. Ook in de Ultimate Fighting Championship, de grootste organisator van MMA-wedstrijden, ging McGregor verder met zijn dominantie. Op 12 december 2015 sloeg hij José Aldo in 13 seconden knock-out, de snelste finish ooit in een gevecht voor de UFC-titel. Na het veroveren van de UFC-wereldtitel vedergewicht, zette hij zijn zinnen op de titel bij de lichtgewichten. Zijn eerste poging tegen Nate Diaz mislukte, maar bij zijn tweede versloeg hij de toenmalige kampioen Eddie Alvarez. Zo werd McGregor de eerste vechter in de geschiedenis van UFC die twee titels tegelijk in zijn bezit had. UFC-voorzitter Dana White verplichtte ‘The Notorious’ wel om één van zijn titels later af te staan. Zo kreeg José Aldo de wereldtitel vedergewicht.

Conor McGregor VS Jose Aldo pic.twitter.com/Eo2B5xJE7v Abd EL Rahman Hesham(@ RahmanRMCF) link

McGregor werd bij het grote publiek bekend door ‘The Money Fight’. Een bokswedstrijd met Floyd Mayweather Jr. die in totaal 600 miljoen dollar opbracht. De hele wereld was in de ban van de kamp in Los Angeles. De Ier verloor het duel, maar ging wel met tientallen miljoenen dollars naar huis.

Door die boksmatch en de geboorte van zijn kind stond McGregor enige tijd niet in het octagon. Hij vond ook dat hij onderbetaald was en wilde niet langer vechten. De UFC reageerde door zijn titel bij de lichtgewichten af te nemen en toe te staan aan de winnaar van het gevecht tussen Khabib Nurmagomedov en Max Holloway. Natuurlijk was de Ier daar niet mee opgezet en dat maakte hij duidelijk door een ijzeren transportkar naar de bus van Khabib te gooien wanneer die zijn opwachting maakte voor een persconferentie. Ook zijn entourage maakte zich schuldig door met prullenbakken en dranghekken te gooien naar de bus. De UFC was niet opgezet met de actie van McGregor en Dana White sprak over “het walgelijkste voorval in de geschiedenis van de UFC.”

Rentree

Uiteindelijk maakte de Ier na twee jaar afwezigheid al een eerste keer zijn rentree in het kooivechten en ondernam hij een poging om zijn titel bij de lichtgewichten terug te winnen. De kamp tussen McGregor en Khabib werd aangekondigd als het grootste UFC-gevecht ooit. Khabib was ongeslagen en zou dat ook blijven. De Russische kolos bleek te sterk voor McGregor. In de vierde ronde gaf de Ier op nadat Khabib hem in een wurggreep hield. Na afloop ontaardde de confrontatie nog in een massale vechtpartij in de zaal tussen beide kampen. Nurmagomedov werd voor negen maanden geschorst, McGregor voor zes.

Walking into retirement, Conor McGregor style 👀 pic.twitter.com/duvBPJzYaO UFC on BT Sport(@ btsportufc) link

Ook van beledigende uitspraken is McGregor nooit vies geweest. Tijdens persconferenties koos hij altijd resoluut voor de aanval. McGregor kwam meermaals onder vuur te liggen na racistische opmerkingen aan het adres van Mayweather en Khabib.

‘The Notorious’ was ook meermaals betrokken bij incidenten buiten de gevechtsring. Zo kreeg hij het in een café aan de stok met enkele leden van het Ierse Kinahan-kartel, een van de meest actieve Europese drugsorganisaties. Een van hen was de vader van Graham ‘The Wig’ Whelan, de luitenant van het kartel. De Ierse maffia zou toen smartengeld geëist hebben, een bedrag van bijna één miljoen euro. McGregor trok er zich weinig van aan en reageerde met: “Come and get me.”

Steaks bakken

McGregor begon het steeds rustiger aan te doen na zijn laatste gevecht met Khabib. Hij verzoende zich onder andere met Mike Tyson door samen met hem whisky te drinken en een jointje te roken. Steeds meer focuste hij zich op het promoten van zijn eigen whisky Proper 12 en bezocht hij meerdere clubs, vooral in Amerika. Maar in Miami liep zijn bezoek aan een nachtclub uit de hand nadat een fan hem filmde tijdens een gesprek. McGregor pakte zijn smartphone af, sloeg het toestel kapot en nam het vervolgens doodleuk mee.

Conor McGregor says he's retiring from MMA. Here's a look back at his career pic.twitter.com/rv1PZXUHKb TicToc by Bloomberg(@ tictoc) link

De Ier liet de beschuldigingen niet aan zijn hart komen en ging de avond van zijn vrijlating een rondje lopen in Miami. Enkele dagen later werd hij alweer gespot in een bar in Florida. Het leek wel alsof hij iets te vieren had, want ‘The Notorious’ was vrijgevig en bestelde prompt 100 shots van zijn whisky. Als een echte barman schonk hij de shots zelf in en deelde ze uit aan alle aanwezigen. Verder speelde hij voor kok en kroop achter de grill om steaks te bakken. McGregor kreeg een rekening van meer dan 600 dollar gepresenteerd, maar gooide er nog een fooi van 200 dollar bovenop.

Hij bleef trainen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de UFC, maar daar maakt de 30-jarige nu dus vroegtijdig een einde aan. In de kooi zal hij dan niet meer te zien zijn, uit de schijnwerpers zal McGregor wel nooit meer verdwijnen.

De vijzen eens vastdraaien

Als het nu bewust is of niet, McGregor slaagde erin om regelmatig in de media op te duiken. Zo doken er in augustus beelden op van McGregor die in april een oudere man een vuistslag gaf in een Ierse pub. De man zou geweigerd hebben om van de gin van ‘The Notorious’ te proeven. McGregor excuseerde zich wel openlijk na zijn uitspatting en leek ook wel te beseffen dat hij niet goed bezig was. “Eigenlijk moet ik de vijzen in mijn hoofd eens terug vastdraaien. Terug gaan vechten en op zoek gaan naar verlossing, vergelding en respect. De dingen die me gemaakt hebben tot de man die ik nu ben. Dat ga ik doen.”

Lichtpuntjes

Hier en daar waren er wel lichtpuntjes in het parcours van de Ier. Zo zette hij zijn schouders onder een project om huizen te bouwen voor daklozen in de rand van Dublin. Het vastgoedproject bestond uit acht woningen van drie slaapkamers. Hij stopte de daklozen nog een hart onder de riem: “Na regen komt zonneschijn. Nu ik hier zo doorwandel en de huizen zie, met de buren praat en wetende dat er straks families leven die hier hun eigen herinneringen zullen creëren, maakt dat me trots. Ierland voor eeuwig! Ierland op de eerste plaats! Ierland altijd!”

Ook toonde hij z’n goed hart door collega-kickbokser Robbie Hageman openlijk te steunen tijdens diens ziekte. De Nederlander lijdt aan een terminale ziekte en moest in april een tumor laten verwijderen in zijn hoofd. McGregor stak Hageman, samen met onder meer PSV-doelman Jeroen Zoet een hart onder de riem in een video. “Robbie, broer. Ik weet dat je een gevecht doorstaat, maar je bent een vechter. Weet dat. Ik weet dat. Ik heb het persoonlijk bij je meegemaakt. In de kooi, in de ring, op de mat. We leven allemaal met je mee. The rabbit, let’s go!”