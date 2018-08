Buys over haar gloriemoment met EK-brons: "Ik zei: 'Kom Kimberly, pak nu toch gewoon die medaille'"



Bart Fieremans in Glasgow

09 augustus 2018

23u33 0 Meer Sport Het EK-brons blinkt voor Kimberly Buys even mooi als goud. Wat deed haar medaille op de 50 meter vlinderslag – haar eerste in een EK groot bad en de eerste individuele EK-medaille voor België sinds 2000 – deugd. "Dan hoor ik nu toch tot de grootste zwemsters in België."

Hoe voelt die eerste medaille op een EK groot bad rond je nek?

"Als een grote opluchting. Ik wist dat als ik met een derde tijd naar de finale ging, dat de kans op een medaille er dan ook inzat. Maar het was wel razend spannend. Op de 50 meter vlinder is het allemaal zo close. De tweede tikte twee honderdsten voor mij aan, de vierde drie honderdsten achter mij. Voor hetzelfde geld val ik er net af. Het kan mij niet veel schelen dat ik mijn Belgisch record niet heb. In de finale gaat het vooral om de plaatsen. Ze zeggen dat ik zilver had kunnen hebben… Maar ik ben blij dat ik brons heb, want ik had ook vierde kunnen zijn."

De laatste meters waren superbelangrijk. Daar heb je de medaille gepakt.

"Iedereen weet dat mijn start niet mijn sterkste punt is, mijn aankomst op de 50 meter is cruciaal. Ik kan dan ook niet ademen. Ik voelde het wel aan: deze moest echt wel uitkomen. Het was er niet 'boenk' op, maar ik dreef ook niet uit. Het eerste waar ik na het aantikken naar keek, was mijn plaats. Ik zag de 'drie', dat was het belangrijkste. En dan pas kijk ik naar de tijd en hoe close het was."

Hoe emotioneel was het voor jou om die '3' te zien?

"Eigenlijk had ik er op voorhand al wat aan gedacht: 'Wat als ik derde zou eindigen?' Ik voelde deze middag al hoe vastberaden ik was. Ik zwem al zovele jaren en doe dat wel graag, maar ik besef ook wat ik er allemaal voor moet laten. Voor die finale dacht ik nu: 'Er is maar één optie. Kimberly, pak die medaille gewoon'. Ik heb nog al medailles in klein bad gehaald, maar dit is iets anders. Het zwemmen draait vooral om het groot bad. Dit brons heeft een heel andere waarde."

De laatste individuele Belgische EK-medaille lange baan dateert al van het EK in Helsinki in 2000. Waar plaats je dan dit brons in jouw carrière?

"Nu kan ik mij toch bij één van de grootsten van België zetten, als het al zo lang geleden is. Ik heb al veel Belgische records en titels gehaald, maar dit staat misschien wel op de hoogste plaats. Of het is moeilijk kiezen tussen dit en het bereiken van de halve finale op de 100 meter vlinderslag in de Olympische Spelen in Rio. Daar zwom ik toen 57.91. Ik wist dat ik mijn Belgisch record moest zwemmen en dat heb ik gedaan. Het voelde aan alsof het de race van mijn leven was. Hier in de finale op dit EK zwom ik niet mijn snelste tijd ooit op de 50 meter, maar was het belang wel heel groot, want er hing een medaille van af."

Wat voelde je toen je op het podium stond?

"(lacht) Dan begon het al wat door te dringen. Ik luisterde naar het Zweedse volkslied (Sarah Sjöström won de race, red.) en keek naar de Belgische vlag. Ik had echt het omgekeerde gevoel dan na mijn gemiste finale op de 100 meter vlinder. Als je weet hoe diep ik toen zat. Maar ik heb me weer kunnen opladen. Daar ben ik trots op."

Je laat je hoofd niet snel hangen, typeert je dat?

"Ik denk het wel. Ik heb al een paar tegenslagen te verwerken gehad. Ik heb de Spelen van Peking met negen honderdsten gemist. Ik ben omver gereden op mijn fiets, zodat mijn pols in het gips moest. Ik heb finales gemist die ik kon halen, zoals hier die 100 meter vlinder.”

Je bent wat uit de schaduw van Timmers getreden. Op het WK in 2017 was je ook al de beste Belg.

"Ja, dat is waar. Pieter was hier nu ook wel niet. Ik ben overtuigd dat Pieter hier ook een heel goed EK zou gezwommen hebben. Zijn afzegging maakte dat ik ineens de oudste zwemmer in de Belgische groep was (lacht). Maar om de aandacht is het mij ook niet te doen. Pieter heeft me ook wel een persoonlijk berichtje gestuurd na die gemiste finale op de 100 meter vlinder. Dat deed wel deugd, hij voelde dat ik in de put zat."

Hoe zie je nu je toekomst na deze medaille richting Tokio? Denk je dat je nu je topsportcontract verlengd zal zien?

"Ik durf dat niet zeggen. Sport Vlaanderen is zeer streng. Ik heb wel al gezegd dat ik de journalisten ga meepakken naar Sport Vlaanderen (lacht). Ik heb veel commentaren gehoord op tv dat ik het nu wel waard ben. Maar ik moet eerst eens alles op een rijtje zetten en met verschillende mensen eens babbelen hoe het verder moet en kan. Ik ben vooral blij dat ik het EK nu met een positieve noot kan afsluiten."

Heeft de uithaal van Ronald Gaastra na de 100 meter vlinder je achteraf gezien ook geprikkeld, dat je op revanche gezwommen hebt?

"Tja, op het moment dat ik het interview zag, was ik er toch niet goed van. Ik kan zijn kritiek wel plaatsen, maar moest het toch even verwerken. Ik heb er met hem ook over gepraat, een serieus gesprek. Dat moest ook, anders kon ik niet verder. Wij zijn nog altijd een team. Ik moest dat eerst afsluiten."

Je laat ook niet over je heenlopen?

"Neen, maar ik denk wel eerst na hoe ik het ga zeggen."