Buren denken dat blondine het perfecte leventje leidt. Tot ex-lief van quarterback plots in het holst van de nacht op hun deur staat te bonken TLB

05 mei 2018

11u56

Bron: TMZ, Chicago Sun Times 0 Meer Sport De Amerikaanse Colleen Crowley leek een leven te leiden waar veel vrouwen jaloers op zouden zijn. Ze woonde mooi en kwam aan de bak als model . Maar schijn bedroog. Crowley's leven was helemaal niet perfect, en daar had haar voormalige partner - de American Football-speler Johnny Manziel - alles mee te maken.

Johnny Manziel is niet bepaald een voorbeeld voor de jeugd. De carrière van de nu 25 jarige Texaan - een goede vriend van de Canadese rapper Drake - zit ondanks een veelbelovend begin volledig in het slop. In 2013 werd Manziel eens een halve wedstrijd geschorst omdat hij geld zou verdiend hebben met zijn statuut als American Football-speler. En dat mag niet volgens de regels in College Football. Maar wat hij twee jaar geleden uitspookte, was nog van een totaal andere orde.

Manziel had in 2016 al twee jaar een relatie met het Amerikaanse model Colleen Crowley. De liefdevolle kiekjes op Instagram volgden elkaar in sneltempo op en voor de buitenwereld leek het er dus op dat Manziel en Crowley een perfecte relatie hadden. Maar dat was niet zo. Crowley was al een paar keer het slachtoffer van huiselijk geweld geweest, en daarom kwam er na twee jaar een einde aan de relatie.

Ontmoeting in een hotel

Dat was het dan? Niet, dus. Op 29 januari liepen Crowley en Manziel elkaar opnieuw tegen het lijf, in de bar van een hotel. Het duo besloot om de nacht met elkaar door te brengen, maar er ontstond een ruzie over een vrouw waarmee Manziel op dat moment datete. Crowley gaf aan dat ze op de zetel zou slapen, zo luidt het in een eerder deze week vrijgegeven politierapport, waarna Manziel haar een eerste keer tegen de grond gooide. De quarterback wilde zijn ex-vriendin aanvankelijk ook niet laten vertrekken, maar stemde er uiteindelijk toch mee in om haar naar haar huis te brengen.

Maar tijdens de rit werd Manziel steeds gewelddadiger. Crowley probeerde op een bepaald moment te ontsnappen en ze verstopte zich in de struiken. Manziel vond haar echter terug en dwong haar met geweld terug in de wagen. "Hij greep me vast bij mijn haren, gaf me een mep op mijn linkeroor en gooide me weer in de auto", aldus Crowley. "Ik hield er een rugblessure en een scheurtje in mijn trommelvlies aan over."

Horror

Daar stopte de horror echter niet voor de nu 25-jarige blondine. Toen Crowley in haar appartement naar haar ouders wilde bellen, sloeg Manziel haar telefoon stuk. "Op dat moment dacht ik dat ik zou sterven, of toch dat ik een flink pak slaag zou krijgen", zei ze later tegen de politie. Maar die kans gaf ze haar ex-partner niet. Ze greep een mes om zichzelf te verdedigen, kon ontsnappen en ging dan midden in de nacht - en in alle staten - op de deur van haar buren bonken. Zij belden de politie en Manziel werd aangeklaagd. Deze week gaf het Amerikaanse gerecht foto's vrij die aantonen hoe fel Crowley toegetakeld werd door Manziel.

De American Football-speler ontkende echter alles en de aanklachten tegen hem vielen in november 2017 ook weg nadat hij akkoord was gegaan om cursussen te volgen om zijn woede en alcoholgebruik onder controle te krijgen. Manziel gaf in een recent interview met ABC toe dat hij een manisch-depressieve stoornis heeft en sinds 2015 speelde hij geen enkele American Football-match meer. Inmiddels is Manziel wel al in het huwelijksbootje gestapt met Instagram-model Bre Tiesi, en volgens de Amerikaan helpt zij hem om zijn leven weer op de rails te krijgen.