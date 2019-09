Bulgaarse 'nepbokser' dringt onder naam van zijn neef professionele circuit binnen en sterft na gevecht ADN

23 september 2019

21u10

Bron: ANP Een Bulgaarse amateurbokser die blijkbaar onder de naam van zijn neef binnen het professionele circuit vocht, is zaterdag overleden na een gevecht in Albanië.

De Bulgaarse boksfederatie liet vandaag weten dat bokser Isus Velichkov helaas was omgekomen na een bokswedstrijd. Maar een paar uur later maakte diezelfde Isus op Facebook bekend dat het om zijn neef Boris Velichkov gaat. Die overleed na een gevecht met de Albanees Ardit Murja.

Boris Velichkov vocht blijkbaar al een jaar lang onder de naam van zijn neef. Dat deed hij om zelf ervaring als bokser op te doen. Hij wist zo ook een professionele kaart te bemachtigen, die hem recht gaf op acht wedstrijden.



De precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Wel viel Boris Velichkov al tijdens de wedstrijd flauw. De man overleed later in het ziekenhuis.

Scandal: Velichkov Not Dead, Unknown Fighter Uses His Indentity - https://t.co/dl8wpgQrWT pic.twitter.com/s2GD5G9BI1 Boxing News Now(@ Boxing_NewsNow) link