Buisjes met bloed met hamer vernield, maar Chinese topzwemmer Sun Yang gaat vrijuit VH

28 januari 2019

16u58

Bron: The Sunday Times 0 Meer Sport Sun Yang riskeerde een levenslange schorsing maar door formaliteiten lijkt de Chinese zwemmer aan een nieuwe sanctie te ontsnappen. En dat terwijl de olympische kampioen van 2012 een duidelijke dopinginbreuk had begaan toen hij samen met zijn lijfwacht de buisjes met zijn bloedstalen vernielde, zo schrijft The Sunday Times.

Sun Yang is geen kleine garnaal in het zwemmen. De 27-jarige Chinees stond tijdens de Spelen van Londen in 2012 vier keer op het podium, twee keer zelfs op de hoogste trede, met olympische titels op de 400m en 1.500m vrij - in een nieuw wereldrecordtijd van 14:31.02. Op het WK een jaar later deed hij daar nog eens drie wereldtitels bij (400m, 800m en 1.500m vrij) en op de Spelen van Rio won hij goud op de 200m vrij.

Toch is Yang geen onbesproken atleet. Te beginnen met een positieve dopingtest in mei 2014, voor het verboden stimulerend middel trimetazidine. Pas in november, nadat de schorsing al was afgelopen, raakte dat nieuws bekend. Yang, die afzag van een tegenexpertise, beweerde dat hij dat product nam wegens hartklachten. De Chinese Zwembond ontkende evenwel dat ze Yang met een fluwelen handschoen aanpakten of dat ze de affaire in de doofpot probeerden te steken.

Op 4 september 2018 ging het weer fout voor Yang, tijdens een onaangekondigde controle ‘s avonds bij hem thuis in de provincie Zhejiang, zo meldde de Britse krant The Sunday Times. Ook Yangs moeder Ming Yang, zijn vaste arts Ba Zhen, die overigens al twee keer is geschorst, en een lijfwacht waren aanwezig. Toen de controleartsen na veel discussie vier uur later vertrokken, was dat met lege handen. De Yang-clan had namelijk zijn bedenkingen over de vereiste documenten, hun licentie en de afname. Volgens de krant beval de moeder uiteindelijk aan haar zoon en diens lijfwacht om de gevulde buisjes met een hamer kapot te slaan. Yang zou ook de documenten in stukken hebben gescheurd.

Hoewel de Internationale Zwemfederatie (FINA) van oordeel is dat er geen enkele twijfel over bestaat dat Sun Yang een ernstige dopinginbreuk beging, werd hij toch vrijgesproken. En dat heeft alles met een formaliteit te maken. Volgens de FINA stuurden ze de International Doping Tests and Management, dat instond voor de controles, een brief die hen toeliet om alle zwemmers in de groep van Yang te testen, maar volgens de advocaat hoorde er voor elke zwemmer een individuele brief te zijn opgesteld. Het Dopingpanel gaf de advocaat van Yang op 3 januari gelijk.

Het Wereldantidopingagentschap is niet te spreken over het verdict en zou overwegen om in beroep te gaan bij het Internationale Sporttribunaal (TAS).

Sun Yang ontkent van zijn kant het verhaal en dreigt met een rechtszaak tegen de Britse krant. Hij eist excuses en een rechtzetting. Wordt dus vervolgd.