Bubka (vicevoorzitter bij de IAAF) krijgt bij gebrek aan bewijs geen straf na verdachtmakingen

23 augustus 2018

12u18

De Athletics Integrity Unit (AIU) vindt "op het eerste gezicht" geen bewijs dat de Oekraïense ex-polsstokspringer Sergei Bubka de regels van wereldatletiekbond IAAF geschonden heeft. Dat heeft de instantie laten weten.

De 54-jarige Bubka, vicevoorzitter bij de IAAF, werd ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het corruptieschandaal rond gedopeerde Russische atleten. Hij zou in 2009 45.000 euro hebben overgeschreven op de rekening van de niet onbesproken Valentin Balakhnichev, de voormalige voorzitter van de Russische atletiekbond die intussen levenslang geschorst is. Hij zou ook banden gehad hebben met Papa Massata Diack en Lamine Diack, twee andere spilfiguren in het omkoopschandaal.

De AIU laat nu weten Bubka geen sanctie op te leggen. "Op basis van de info waarover we op dit moment beschikken, heeft Bubka op het eerste gezicht de IAAF-regels niet geschonden", klinkt het in een mededeling. De instantie laat wel weten dat het dossier "op elk moment weer geopend kan worden als nieuwe elementen opduiken". Bubka is ook nog lid van het uitvoerend comité van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).