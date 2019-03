Bryce Harper: de baseballer die in 13 jaar 290 miljoen euro zal verdienen YP

01 maart 2019

12u01

Bryce Harper, één van de beste spelers in de Major League of Baseball (MLB), heeft gisteren een unieke overeenkomst afgesloten. De Amerikaan tekende bij de Philadelphia Phillies een overeenkomst voor dertien jaar, die hem 330 miljoen dollar (290 miljoen euro) zal opleveren, het grootste contract in omvang ooit.

De 26-jarige Harper breekt daarmee het vorige loonrecord, dat op naam stond van Giancarlo Stanton. Hij tekende in 2014 bij Miami een contract voor tien jaar van 300 miljoen dollar.

Met zijn 25,4 miljoen dollar op jaarlijkse basis is Harper wel niet de best verdienende Amerikaanse sporter. Basketballer LeBron James strijkt bij de LA Lakers jaarlijks 38,3 miljoen dollar op. Ook in het baseball zijn er spelers die jaarlijks nog meer toucheren dan Harper. Nolan Arenado verlengde begin deze week zijn contract bij Colorado voor acht seizoenen, aan 32,5 miljoen dollar per jaar. Manny Machado van zijn kant vervoegde San Diego voor tien jaar, aan dertig miljoen dollar per seizoen.

Harper speelde sinds zijn debuut in de MLB in 2012 voor Washington. Hij liep 184 home-runs voor de Nationals.