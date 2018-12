Brussels verslaat Antwerp met 86-79 in EuroMillions Basket League, Leuven verliest met forfait van Oostende XC

16 december 2018

21u52

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de tiende speeldag in de Belgische basketbalcompetitie heeft Brussels een 86-79-overwinning geboekt tegen Antwerp Giants. Door de overwinning beent Brussels de Antwerpenaren bij op de vijfde plaats in de rangschikking. Leider Oostende, dat zijn wedstrijd in Leuven zaterdag niet kon uitspelen door technische problemen met het scorebord, krijgt van de basketballiga een forfaitoverwinning.

De Brusselaars konden rekenen op scherpschutters Amin Stevens, met 20 punten en 16 rebounds één van de drijvende krachten achter de Brusselse zege, en Caleb Walker (19 punten). Al in het eerste kwart maakten de spelers van coach Serge Crèvecoeur het verschil door 27-15 uit te lopen op de Giants. Bij Giants konden Jae'san Tate en Paris Lee, beiden goed voor 17 punten, geen vuist maken tegen de Brusselse overmacht.

Zaterdag kwam leider Oostende in actie tegen Leuven. Na het derde kwart werd het duel wegens een technisch probleem met het scorebord stopgezet. Landskampioen Oostende leidde op dat moment met 50-64. De basketballiga heeft de score omgezet naar een forfaitscore voor Leuven. "Omdat het scorebord niet tijdig hersteld kon worden en in lijn met de reglementen van de competitie, leggen we Leuven een forfaitnederlaag op", klinkt het in een officieel statement.

Na de zege voor de groene tafel heeft Oostende met 9 overwinningen en één nederlaag twee punten voor op Bergen, dat zaterdag met 91-81 won van Aalstar.

