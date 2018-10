Brussels smeert Bergen eerste nederlaag van het seizoen aan in basketbal Redactie

19 oktober 2018

22u49

Bron: Belga 0 Meer Sport Basic-Fit Brussels heeft vanavond op de vierde speeldag in de Belgische basketbalcompetitie zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. De troepen van Serge Crevecoeur legden Bergen in Neder-Over-Heembeek over de knieën met 71-65 (rust: 34-40). Voor de Henegouwers is het de eerste nederlaag van het seizoen.

In tegenstelling tot in de competitieduels tegen Oostende (83-84) en Aalstar (94-85) schoten de Brusselaars tegen het nog ongeslagen Bergen wel goed uit de startblokken. De thuisploeg hield het eerste kwart (22-22) gelijk tred, maar stond in het tweede meteen zeven punten in het krijt. Bergen ging de rust in met een voorsprong van zes punten. Die verdwenen in het derde kwart als sneeuw voor de zon. Met herboren enthousiasme en een sterke defensie boog Brussels de achterstand om een voordeel van 10 punten. De zege gaf de thuisploeg, gedragen door uitblinker Caleb Walker (15 punten en 9 rebounds), in het slotkwart niet meer weg.



Nog vanavond had Spirou Charleroi geen kind aan Okapi Aalstar (87-70). Matt Mobley verzorgde in de Spiroudôme de show en leidde de thuisploeg met 28 punten naar zijn tweede competitiezege. Aalstar blijft achter met één overwinning en drie verliespartijen. Limburg United en Luik maakten er op Hasselts parket een mooier spektakel van. De bezoekers sloegen in het tweede kwart een gat, maar Limburg keerde terug en ging op en over de Luikenaars. De thuisploeg haalde het nipt met 91-88. Khaliq Spicer (20 ptn en 11 rebounds) liet een double double optekenen. Ook Dom Morris (23 ptn) deed een flinke duit in het zakje.

Morgen ontvangt landskampioen Oostende uitdager Antwerp Giants. Dat zijn voorlopig de enige overgebleven ploegen die niet verloren dit seizoen. Leuven wil voor eigen publiek dan weer de eerste zege pakken tegen Mechelen.

