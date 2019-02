Brussels boekt twaalfde zege op rij en is leider in Euromillions Basketball League, Mechelen klopt Aalst Redactie

17 februari 2019

17u25

Basic-Fit Brussels heeft zijn twaalfde competitiezege op rij geboekt in de Euromillions Basketball League. Op de zeventiende speeldag klopten de Brusselaars rode lantaarn Leuven met 87-67, en ze zijn zo de nieuwe leiders in het klassement. Mechelen klopte Aalstar met 78-71.

Brussels begon in het eigen complex in Neder-Over-Heembeek heel slecht aan de partij, en stond na het eerste kwart al 25-13 in het krijt. Aan de rust (40-42) was die kloof al bijna gedicht, en na de pauze gunde de Brusselse defensie Leuven nog amper 25 punten. Brussels boekt zo zijn twaalfde overwinning op rij, en springt zo over Oostende en Charleroi naar de eerste plaats in het klassement. Leuven deelt de laatste plaats met Luik.

Aalstar verloor voor de tweede keer op rij op het parket van Kangoeroes Mechelen, mede dankzij een uitstekende openingskwart (25-11) van de thuisploeg. Aalstar kwam in de tweede helft nog sterk opzetten, maar Mechelen gaf de zesde competitiezege niet meer weg. In de stand is Aalst nog steeds zesde, Mechelen blijft achtste.

