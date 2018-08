Bronzen Van Riel stelt beslissing over deelname aan gemengde aflossing triatlon nog even uit Redactie

11 augustus 2018

13u20

Bron: Belga 0 Meer Sport Het is nog altijd niet zeker of Marten Van Riel, gisteren op het EK triatlon goed voor het brons in de individuele wedstrijd, straks om 18u35 van start zal gaan in de gemengde aflossing.

"De beslissing is nog niet genomen", verklaarde bondscoach Nick Baelus. "Marten test momenteel uit hoe het met zijn voet gaat. We gaan het laatste moment afwachten om te beslissen of hij kan deelnemen. Dat zal rond 15u15 (Belgische tijd 16u15, nvdr.) zijn."

Als Van Riel verstek moet laten gaan, zal Christophe De Keyser zijn plek innemen. De Belgische ploeg bestaat voorts uit Jelle Geens, Claire Michel en Valerie Barthelemy.