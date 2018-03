Brons voor judoka's Gabriëlla Willems en Sophie Berger op European Open judo in Warschau Redactie

04 maart 2018

14u35

Bron: belga 0 Meer Sport Een dag nadat Anne-Sophie Jura (-48 kg) op de European Open Judo in Warschau het podium op mocht voor brons, hebben Gabriëlla Willems (-70 kg) en Sophie Berger (-78 kg) eveneens brons veroverd in de Poolse hoofdstad.

Gabriëlla Willems (IJF 50) begon in Warschau met een ipponzege tegen de beloftevolle Poolse eerstejaarsjuniore Eliza Wroblewska, die als regerend Pools kampioene haar debuut maakte bij de senioren. Vervolgens had onze landgenote ook geen enkele moeite tegen de Georgische zeventienjarige cadet Mariam Tchanturia, die eerst wel met waza-ari op voorsprong kwam, maar al even snel de verliezende ippon tegen kreeg. In de halve finale bleek de Oostenrijkse leeftijdsgenote Michaela Polleres (IJF 22), die Europees vicekampioene is bij de junioren en beloften, te sterk want na iets meer dan één minuut maakte Polleres het af met ippon. Op het eind van de dag veroverde de Oostenrijkse het goud. In de kamp om brons trok Gabriëlla Willems met waza-ari de overwinning naar zich toe. In dezelfde gewichtsklasse verloor Roxane Taeymans (IJF 27) haar eerste kamp van de dag met waza-ari van thuiskampster Daria Pogorzelec, die normaal uitkomt bij de -78 kg.

Sophie Berger (IJF 111) verloor eveneens haar eerste gevecht van de dag tegen de Française Stessie Bastareaud (IJF 100), toen ze na 1:35 in de Golden Score een derde strafpunt tegen kreeg en zo werd uitgesloten. Gelukkig moest ze daarna in de herkansingen niet duelleren tegen de Algerijnse Kaouthar Ouallal, die geblesseerd forfait moest geven. In het gevecht voor de derde plaats kon Berger een halve minuut voor tijd de beslissende ippon scoren.