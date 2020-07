Britse turnsters fysiek en emotioneel misbruikt: “Ze goten chirurgisch middel over mijn bloedende handen” VH

09 juli 2020

09u00 0 Meer sport ‘Athlete A’, de documentaire op Netflix over het seksueel misbruik van honderden gymnasten door de olympische teamarts Larry Nasser en het stilzwijgen van USA Gymnastics, maakt wat los in het wereldje. In Engeland getuigden meerdere gymnasten over grensoverschrijdend ­gedrag. De Britse turn­federatie beloofde een onderzoek in te stellen.

“Ik herinner me een meisje dat, aan het haar, van de vloer werd ­getrokken omdat ze haar choreografie niet goed deed. Een andere keer werd er eentje opgetild aan het turnpakje en gesmeten – ­iedereen zag het, maar niemand kwam tussenbeide.” Wat Margaux Derakhshan (19), een voormalige eliteturnster, aan ITV News vertelde, was duidelijk geen alleenstaand geval. De Britse zender liet meer dan één (ex-)gymnaste aan het woord. Het mag dan al niet gaan over flagrant seksueel misbruik, zoals bij USA Gymnastics, maar de getuigenissen over wat Britse gymnasten op heel jonge leeftijd ondergingen, zijn toch ontluisterend.

Zo vertelt Lisa Mason, die in 2000 haar land vertegenwoordigde op de Spelen, hoe ze als 10-jarige verplicht werd om zelfs met bloedende handen te blijven trainen. “En daarna goten ze er een chirurgisch middel op. Als ik aan de brug trainde, smeerden ze een product op de grond zodat ik mijn voeten hoog zou houden – anders riskeerde ik brandwonden. Maar iedereen onderging die behandeling, dan denk je dat het normaal is.”

Op mijn tiende kreeg ik al te horen dat ik dik was. Een dagelijkse routine, tot ik tien jaar later stopte. Francesca Fox

In 2012 vernam British Gymnastics dat een coach Catherine ­Lyons, Europees juniorenkam­pioen aan de grond in 2014, zo hard sloeg, dat een handafdruk op haar dij zichtbaar was. Het was geen eenmalig ­incident, meldt Lyons: “Ze schreeuwden constant tegen jonge gymnasten. Ik begon dan te hyperventileren. Om mijn gehuil niet te moeten horen, ­zetten de coaches dan de muziek luider of ze sloten me op in een provisiekast tot ik uitgeput van het wenen stil werd.” Nadien moest ze zich verontschuldigen.

Op een trainingskamp kreeg ­Lyons te horen dat ze te veel woog en niet mocht eten – ze was niet de enige die als kind al op dieet werd gezet. “Er waren veel eetstoornissen.” Lyons kreeg medicatie en zelfs injecties met pijnstillers zodat ze zelfs mét blessures kon blijven trainen. “Rond de leeftijd van 12 slikten we elke dag ontstekingsremmers. En als dat niet meer hielp, dan kreeg je een inspuiting met cortisone. Ik heb meegedaan aan competities met een gescheurd enkelligament en een stressfractuur.”

“Vet, lelijk en dom”

“Beledigen en kleineren was gangbare kost in de club, van ­beginneling tot elite”, postte ­Derakhshan op Instagram. “Ik zag met eigen ogen hoe meisjes ­vernederd werden; vet, lelijk en dom werden ­genoemd.” Zoals gymnaste Francesca Fox, die nog op de Spelen van 2012 turnde. Zij vertelt hoe ‘body-shaming’ haar beschadigde. “Op mijn tiende kreeg ik al te horen dat ik dik was. Een dagelijkse routine, tot ik tien jaar later stopte.” Volgens Mason komt dat mentaal en fysiek ­misbruik ook vandaag nog voor –alleen durven de huidige gymnasten niets zeggen uit angst voor hun carrière. British Gymnastics beloofde al dat het een onafhankelijk onderzoek zal instellen. UK Sport, het BOIC van Groot-Brittannië, zei in shock te zijn door de getuigenissen. (VH)