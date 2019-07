Britse topbokser Dillian Whyte (opnieuw) betrapt op dopinggebruik XC

31 juli 2019

13u00

Bron: Belga 0 Boksen De Britse bokser Dillian Whyte, interimkampioen bij de WBC-zwaargewichten, is door de World Boxing Council (WBC) voorlopig geschorst na een positieve dopingcontrole. Dat maakte de organisatie vandaag bekend.

Whyte liep tegen de lamp drie dagen voor zijn gevecht tegen de Colombiaan Oscar Rivas op 20 juli in de 02 Arena in Londen. Hij mocht toen toch aantreden omdat de procedure nog niet was afgesloten.

Whyte haalde het op punten, waardoor hij zich tot interimkampioen bij de WBC-zwaargewichten kroonde. Zo'n titel wordt toegekend als de regerende wereldkampioen om een of andere reden (medisch, juridisch, ...) niet in staat is zijn titel te verdedigen.

Dankzij de overwinning werd de 31-jarige Whyte beschouwd als de belangrijkste uitdager van de Amerikaan Deontay Wilder, de regerende wereldkampioen bij de WBC. Of die twee elkaar nog zullen ontmoeten, is zeer de vraag. Whyte testte in 2012 al eens positief en kreeg toen twee jaar. Als ook de tegenexpertise positief is, riskeert hij een levenslange schorsing.