Britse olympische atletiekkampioene zet punt achter carrière - Lisa Mayer out voor EK

30 juni 2018

Bron: Belga 0 Meer Sport De Britse sprintster Christine Ohuruogu maakt een einde aan haar carrière. Dat liet ze weten aan de BBC. De 34-jarige Ohuruogu pakte op de Olympische Spelen van Peking in 2008 het goud op de 400 meter.

"De Britse kampioenschappen starten vandaag maar ik zal niet deelnemen", vertelde Ohuruogu. "Dit lijkt me het gepaste moment om mijn afscheid van officiële competities aan te kondigen. Aan het einde van vorig seizoen voelde ik me nog niet klaar om te stoppen, maar dit jaar kon ik tussen mijn studies en een aanslepende blessure niet trainen zoals het hoorde."

Naast haar olympische titel pakte Ohuruogu ook op het WK van 2007 en 2013 het goud op de 400 meter. In 2012 moest ze op de Spelen in Londen tevreden zijn met het zilver. Ohuruogu had eerder al laten uitschijnen dat dit haar laatste seizoen zou zijn.

Duitse sprintster Lisa Mayer out met hamstringblessure

Lisa Mayer zal niet kunnen deelnemen aan het EK atletiek, dat van 7 tot 12 augustus in Berlijn op de planning staat. De 22-jarige Duitse, op het EK in 2016 nog goed voor het brons op de 4x100 meter, moet met een hamstringblessure een einde maken aan haar seizoen.

"Mijn seizoen zit er helaas op met een hamstringblessure", schreef Mayer on Instagram. "Heel teleurstellend, maar het hoort bij sport. Ik ben zeker dat ik sterker terugkom. Ik zal mijn lichaam de tijd geven die het nodig heeft om te herstellen."

Mayer maakte de voorbije jaren vooral indruk met de Duitse estafetteploeg. Naast het EK-brons in 2016 veroverde ze vorig jaar met de 4x100 meter het goud op de World Relays. Zowel op de Olympische Spelen van Rio als het WK 2017 viel ze op het nummer net naast het podium.