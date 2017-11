Britse misdaadspecialist: "Het leven van Conor McGregor is in gevaar. Het kartel kent geen respijt - sportster of niet" Hans Op de Beeck

Conor McGregor zou inmiddels Ierland uit zijn. "Onwaarschijnlijk en niet om te negeren. Conor McGregor loopt echt groot gevaar". Dat is het oordeel van Paul Williams, een in Groot-Brittannië bekende journalist gespecialiseerd in criminaliteit. Williams besprak de straffe McGregor-saga in zijn radioshow 'Newstalk Breakfast'. "Het Kinahan-kartel deinst er niet voor terug grof geweld te gebruiken. Of je nu een Iers sporticoon bent of niet."

Het onverkwikkelijke verhaal rond kooivechter Conor McGregor die het aan de stok heeft met de gangsterbende, een van de meest actieve Europese drugskartels, heeft Ierland in haar greep. De UFC-ster raakte even buiten Dublin betrokken in een cafégevecht met minstens twee bendelenden, waarvan één een vijftiger zou zijn en de vader van de notoire Graham 'The Wig' Whelan.

Paul Williams

Paul Williams windt er alvast geen doekjes om. "Het leven van McGregor is in gevaar. En dat zeg ik niet zomaar uit sensatie. Neen, die conclusie trek ik nadat ik mijn oude misdaadpet heb opgezet en nadat ik mijn bronnen ben nagegaan. Dit is echt een zaak zonder precedent. Een internationaal sporticoon dat de afgrond ingaat door toedoen van georganiseerde misdaad in Ierland, dat is ongezien. Het zou ook de reputatie van Ierland fors schaden. Conor heeft duidelijk mensen kwaad gemaakt die je echt niet wil kwaad maken. Die zijn veiligheid en zelfs zijn leven in gevaar kunnen brengen. Dat meen ik echt", aldus Williams, die eraan toevoegde dat de vijftiger in kwestie nog niet rechtstreeks betrokken is geweest bij misdaad.

Conor McGregor: mateloos populair in Ierland.

"Vergeet niet, zoals ik steeds herhaal: Kinahan toont geen respijt. Ze hebben geen parameters, kennen geen grenzen of discrimineren niet. Iedereen gelijk voor 'hun' wet. Of je nu een internationale sportster bent of gewoon een man op de straat. Ze schieten je neer, ze kwetsen je, of wat ze je ook willen doen."

"Naar ik begrepen heb is McGregor het land uit, maar mocht hij de volgende 48 uur nog in Ierland verblijven zal hij benaderd worden door de nationale veiligheidsdienst. Met de boodschap dat ze weet hebben dat zijn veiligheid in gevaar is. Dit is héél straf. En krijgt ongetwijfeld nog een vervolg."

Conor McGregor op de bewuste zondagavond in de Ierse pub The Black Forge Inn.