Britse bokser Muhammad Ali test positief op doping

De 21-jarige bokser Muhammad Ali heeft een positieve dopingtest afgeleverd. De Brit, niet te verwarren met de gelijknamige bokslegende die in 2016 overleed, is voorlopig geschorst door de Internationale Federatie voor Amateurboksers (AIBA). Dat melden verschillende Britse media.

Ali testte in april positief op een steroïde tijdens het treffen tussen de Britse Lionhearts en de Marokkaanse Atlas Lions in Casablanca, in het kader van de World Series of Boxing. Daarin strijden de beste amateurboksers ter wereld in teams tegen elkaar.



In mei ging Ali's voorlopige schorsing in. Ook het B-staal zou sporen bevatten van de steroïde. Het antidopingpanel van de AIBA zal zich nu over de zaak buigen.



"Het is de eerste keer dat een lid van GB Boxing positief heeft getest op een verboden middel. Wij engageren ons voor een propere sport", zo klinkt het bij GB Boxing, het team van topamateurboksers uit Engeland, Schotland en Wales.



De zilveren medaillewinnaar van het EK 2016 trad vorig jaar aan op de Olympische Spelen in de categorie voor vlieggewichten. In Rio de Janeiro sneuvelde Ali in de eerste ronde.