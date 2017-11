Britse atletiektopper Mo Farah is geridderd: "Wat een eer!" Redactie

20u13

Bron: Belga 0 rv Queen Elisabeth sloeg Farah tot ridder. Meer Sport De Britse langeafstandsloper Mo Farah mag zich officieel "Sir" noemen. De viervoudige olympische kampioen, die de 5.000 en 10.000 meter won op de Spelen van Londen in 2012 en Rio in 2016, werd dinsdag op Buckingham Palace geridderd door Queen Elisabeth II.



De 34-jarige Farah werd bekroond voor zijn verdiensten in de atletiek. Tussen 2012 en 2016 verloor "Mo" op de grote toernooien geen enkele keer op de 5.000 en 10.000. De in Somalië geboren Brit nam afgelopen zomer na het WK in Londen afscheid van de piste en zal zich voortaan toeleggen op de marathon.



"Wie had gedacht dat ik zo'n prachtige carrière had kunnen uitbouwen door te lopen. Wat een eer om geridderd te worden door hare majesteit", reageerde Farah via zijn Instagramaccount. Ook zijn vrouw Tania Nell woonde de ceremonie bij.

Who would have thought running would get me here....!!!! Amazing career..!! Such an honour to get knighted by Her Majesty The Queen..!!! #SirMoFarah #london #mobot #farahfamily Een foto die is geplaatst door null (@gomofarah) op 14 nov 2017 om 14:59 CET

REUTERS

REUTERS Mo Farah en zijn vrouw Tania.

