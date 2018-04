Brigitte Becue en Sidney Appelboom willen Louwagie opvolgen als voorzitter zwembond LPB

03 april 2018

17u38

Bron: Belga 0 Meer Sport Ex-topzwemmers Brigitte Becue en Sidney Appelboom behoren tot de zes kandidaten om Michel Louwagie op te volgen als voorzitter van de Belgische zwembond (KBZB). Dat bevestigt Johnny Van der Straeten, ondervoorzitter bij de KBZB.

De 45-jarige Becue, die zich net als Appelboom hoofdzakelijk toelegde op de schoolslag, nam vier keer deel aan de Olympische Spelen (van Seoel 1988 tot en met Sydney 2000). De West-Vlaamse kroonde zich vijf keer tot Europees kampioene, waarvan drie keer in groot bad. Eerder was ze trainster bij de Vlaamse en Franstalige zwemfederaties.

Appelboom (51) was erbij op de Olympische Spelen van 1988 in Seoel. Hij was de voorbije jaren commentator voor Sporza bij belangrijke zwemwedstrijden.

Naast Becue en Appelboom dienden ook Bram Cops, Marc Huberty, Daniel Motton en Georges Straetemans hun kandidatuur in. "We hadden niet gedacht dat er zoveel kandidaten zouden zijn", verklaart Van der Straeten. "Zij zullen op 18 en 19 april hun programma mogen komen toelichten bij de raad van bestuur. We zullen hen onder meer vragen hoe ze hun rol zien."

De nieuwe voorzitter wordt op 15 mei verkozen en aangesteld door de algemene vergadering van de KBZB. AA Gent-manager Michel Louwagie staat sinds 1998 aan het roer van de zwembond.