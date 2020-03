Brian Lynch weg bij Limburg United: carrière andermaal ‘on hold' voor Kim Clijsters RBE/GGT

26 maart 2020

06u19 0 Basket Brian Lynch (41) is niet langer coach van Limburg United. De echtgenoot van Kim Clijsters en het Hasseltse clubbestuur beëindigden dinsdagavond de samenwerking. Als opvolger werd Sacha Massot, huidig coach van Luik, aangetrokken.

Brian Lynch vertoeft dezer dagen in de Verenigde Staten. Twee weken terug hoopte Kim Clijsters haar comeback voort te zetten op het tennistoernooi van Indian Wells in Californië. Tot het coronavirus alle sportactiviteit stillegde.

In 2009, na de geboorte van dochter Jada, stopte Lynch zijn spelerscarrière vroegtijdig vanwege zijn gezin en de (tweede) tennisloopbaan van Clijsters. Herhaalt zich nu de geschiedenis? Het gezin Lynch-Clijsters telt intussen drie kinderen met naast Jada (2008) ook Jack (2013) en Blake (2016). Verwacht wordt dat Lynch opnieuw zijn carrière ‘on hold’ zet voor zijn gezin en zijn echtgenote, die opnieuw in de WTA Tour zal uitkomen.

Lynch was bezig aan zijn vijfde seizoen bij Limburg United. Hij was mee ‘founding father’ van de club in 2014, bleef er tot 2017 coach, waarna hij een nieuwe uitdaging vond bij Charleroi. Die eindigde in het tweede seizoen op een teleurstelling met een (impulsief) ontslag. In maart 2019 keerde hij terug bij ‘zijn’ United. Dit seizoen eindigde Limburg knap vierde.

Financiële plaatje

Wegens zijn lopende contract bij Charleroi (tot juni 2020) werkte Lynch de voorbije campagne haast kosteloos bij de Hasseltse club. Dit zou voor de nieuwe campagne veranderen. Mogelijk speelde dat financiële plaatje ook een rol in het afscheid. Maar reken maar dat ook de basketbalmicrobe aanwezig zal blijven. Een nieuwe uitdaging, met hogere ambities en middelen? Lynch zal het zeker overwegen. Afwachten dus.

Of was Lynch opnieuw toe aan een nieuwe uitdaging? Met hogere middelen en ambities?

Bij Luik wordt Lionel Bosco, het voorbije seizoen assistent van Sacha Massot, tot headcoach gepromoveerd.