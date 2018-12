Brecht Van Kerckhove is gemotiveerd voor nieuwe uitdaging met Red Dragons: “Kunnen als team nog veel progressie maken” Redactie

28 december 2018

16u48

Met Brecht Van Kerckhove heeft de Belgische Volleybalfederatie één van zijn jonge talenten als nieuwe bondscoach aangesteld. Van Kerckhove schuift als assistent van de opgestapte Italiaan Andrea Anastasi door naar de leiding van het Belgische mannenvolleybal. De 42-jarige Limburger kijkt vol vertrouwen uit naar de nieuwe uitdaging.

"Ik dacht ook al te solliciteren voor de job toen Vital Heynen opstapte, maar toen was het nog niet het juiste moment. Toen de telefoon ging om me de post aan te bieden na het plotselinge vertrek van Andrea was ik langs de ene kant blij verrast, maar voel ik me klaar om de uitdaging aan te gaan", klinkt het vrijdag tijdens zijn officiële voorstelling zelfzeker bij Van Kerckhove.

Eerder dit jaar leidde de kersverse bondscoach de beloften (U20) naar de bronzen medaille op het Europees kampioenschap in Den Haag. Onder van Kerkchove stomen de Red Dragons zich klaar voor drie grote doelen in 2019: De Golden League, het eerste kwalifactietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio en in september het Europese kampioenschap in eigen land.

Naast een nieuwe bondscoach werd ook een nieuwe 'program driver' om de structuur van de Red Dragons verder uit te bouwen aangesteld. Ex-bondscoach van de Red Dragons Dominique Baeyens, ex-coach Roeselare en 8 keer Belgisch Trainer van het Jaar, zal deze rol op zich nemen. "De hulp van Dominique zal zeker van pas komen. We overleggen altijd veel binnen de technische staf", beseft Van Kerckhove, die als eerste opdracht de Red Dragons door een poule met Turkijke, Letland en Slovakije moet loodsen in de Golden League die zal plaatsvinden van 25 mei tot 16 juni.

Dat er voldoende kwaliteit in de spelersgroep zit, daar twijfelt de kersverse bondscoach niet aan. "Voor het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen moeten we tegen de VS, Nederland en Zuid-Korea. Het wordt moeilijk, maar we kunnen als team nog veel progressie maken. Ook op het EK in september willen we scoren. Vorig EK in 2017 werden we al mooi vierde, maar iedereen voelde dat er toen zelfs meer in zat", aldus een ambitieuze Van Kerckhove.

Het Europees Kampioenschap Volleybal wordt in 2019 door 4 landen georganiseerd: België, Nederland, Slovenië en Frankrijk. De Red Dragons spelen hun eerste wedstrijden en een eventuele kwartfinale in Brussel en Antwerpen, voor ze een mogelijke halve finale in Parijs kunnen afwerken. Op 16 januari kennen de Red Dragons hun tegenstanders.

Dominique Baeyens draagt ervaring over als nieuwe ‘program driver’ van de Red Dragons

De Belgische Volleybalfederatie heeft naast Brecht Van Kerckhove als nieuwe bondscoach ook ex-bondscoach Dominique Baeyens opgenomen in de nieuwe structuur rond de Red Dragons. Baeyens zal de rol van ‘program driver’ op zich nemen om het team te ondersteunen en zijn ervaring door te geven.

“We denken dat Brecht Van Kerckhove genoeg ervaring heeft op het internationale niveau op korte termijn en klaar is voor 2019 en de Olympische Spelen in 2020, maar we moeten ook naar de toekomst kijken. Daarom rekenen we op de ervaring en inbreng van Dominique Baeyens”, verduidelijkt Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van de Belgische Volleybalfederatie, de nieuwe structuur.

De 62-jarige Baeyens stond tussen 2012 en 2016 zelf aan het roer van de Red Dragons en traint momenteel de Belgische beloften bij de vrouwen. Daarnaast is de ex-trainer van Knack Roeselare ook verantwoordelijk voor de sportschool van de Vlaamse volleybalzuil. Volgens De Buysscher is Baeyens ‘de perfecte persoon voor de job’.

Tijdens de officiële voorstelling van de nieuwe bondscoach vrijdag, verduidelijkte de achtvoudige Trainer van het Jaar in België wat zijn rol als ‘program driver’ nu exact zal inhouden. “Brecht Van Kerckhove is de baas en maakt alle beslissingen, voor alle duidelijkheid. Mijn rol speelt zich af op lange termijn, waar ik samen met de coach een visie voor wil ontwikkelen. Ik zal hem ondersteunen, raad geven en ook evalueren. Voor alle zwakke punten, zullen we samen een oplossing zoeken”, aldus Baeyens.

Dat de Belgische Volleybalfederatie voor een jonge wolf als Van Kerckhove gaat, stemt Baeyens tevreden. “Het is een sterk signaal. We hebben veel goede Belgische coaches, en het is fijn om te zien dat zij ook hun kansen krijgen. De spelers hebben nog veel potentieel. Dit is een interessant project, waar ik 100 % in geloof. Er is een team rond het team. Ik ben fier dat ik daar deel van mag uitmaken”, aldus een ambitieuze Baeyens.