Brecel vlot naar zestiende finales op China Open, titelverdediger Selby meteen uitgeschakeld Redactie

01 april 2019

17u24

Bron: Belga 0 Meer sport Luca Brecel (WS-14) heeft zich in Peking bijzonder vlot voor de zestiende finales van het China Open geplaatst. In de eerste ronde nam de 24-jarige Limburger met 6-1 de maat van Sam Baird (WS-80).

Brecel potte daarbij breaks van 52, 98 en 102 weg. Baird kon dankzij een 98 break alleen het vijfde frame op zak steken. In de zestiende finales (best of 11) neemt Brecel het woensdag op tegen de winnaar van de partij tussen Michael Holt (WS-43) en de Chinees Xiao Guodong (WS-23).

Mark Selby (WS-2), die onlangs de eerste plaats op de wereldranglijst moest afstaan aan Ronnie O'Sullivan, zal zichzelf niet opvolgen in Peking. De toernooiwinnaar van 2015, 2017 en 2018 werd maandag in de voorronde met 6-3 uitgeschakeld door Craig Steadman (WS-92). Na Selby's vierde nederlaag op rij is O'Sullivan, die het China Open aan zich voorbij laat gaan, zeker dat hij over drie weken als nummer een van de wereld aan het wereldkampioenschap zal mogen beginnen.