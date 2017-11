Brecel treft in mogelijke finale een imponerende Ronnie O'Sullivan DMM

10u28

Bron: Belga 0 Getty Images Ronnie O'Sullivan Meer Sport Ronnie O'Sullivan (WS-7) heeft zich in het Engelse Coventry als eerste voor de finale van het Champion of Champions geplaatst. De 41-jarige Engelsman nam met 6-2 de maat van zijn landgenoot Anthony Hamilton (WS-26).

Ondanks een 57-break van O'Sullivan won Hamilton de eerste twee frames, voor een 0-2 voorsprong. Daarna vond O'Sullivan het welletjes geweest. Met breaks van 124, 74, 109, 52, 68 en 78 stormde "The Rocket" naar de zege. Hij liet daarbij de 900ste century van zijn carrière optekenen.

De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De toernooiwinnaar steekt 100.000 pond (113.000 euro) op zak. O' Sullivan kan het invitatietoernooi voor de toernooiwinnaars van het voorbije jaar een derde keer winnen, na 2013 en 2014. Vorig jaar was hij runner-up. De enige keer dat hij de finale niet haalde was in 2015, toen hij niet deelnam.

Brecel in halve finale tegenover Murphy

In de tweede halve finale staat Luca Brecel (WS-14) vanavond tegenover Shaun Murphy (WS-5). "Twee fantastische spelers, die allebei aanvallend en attractief snooker brengen", weet O'Sullivan. "Het wordt mijn vierde finale op vier deelnames en natuurlijk zou het leuk zijn om dit jaar opnieuw te winnen, maar in de eerste plaats wil ik gewoon van het spelletje genieten. Ik speel zonder druk en hoe meer relaxed ik ben, hoe beter ik speel. 900 centuries, dat is natuurlijk een mijlpaal en het publiek genoot ervan. Nu ga ik zo snel mogelijk voor de 1.000."

Photo News Ronnie O'Sullivan.