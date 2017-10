Brecel strandt in tweede ronde English Open snooker, Liang Wenbo scoort 147 17u44 0 BELGA Meer Sport Luca Brecel (WS-11) heeft zich in Barnsley niet voor de zestiende finales van het English Open kunnen plaatsen. In de tweede ronde moest de 22-jarige Limburger tegen de Welshman Mark Williams (WS-17) een 4-1-nederlaag incasseren.

Brecel won alleen het derde frame, dat dankzij een 66 break. Het tweede en vierde frame moest hij nipt aan Williams laten, die het in het vijfde spelletje met een 58 break afmaakte.



Tweevoudig wereldkampioen Williams neemt het om een plaats in de achtste finales tegen de Engelsman Jack Lisowski (WS-55) op.



Titelverdediger Liang Wenbo (WS-14) redde zijn vel tegen Tom Ford (WS-32). De 30-jarige Chinees haalde een 1-3 achterstand op en deed dat in stijl. In het zesde frame potte hij een 147 maximumbreak weg. Het is de eerste 147 van het seizoen en de 132e in de snookergeschiedenis. Voor Liang is de tweede maximumbreak. In 2008 tikte hij in Bahrein al eens vijftien keer zwart en rood en alle kleuren weg. Als niemand het kunststukje van Liang deze week evenaart, mag de Chinees 42.000 pond (47.000 euro) op zijn rekening bijschrijven.





Photo News

Tweede ronde:

Mark Williams (Wal/17) - Luca Brecel (Bel/11) 4-1

72-0, 72-65, 66-73(66), 83-69, 70(58)-35