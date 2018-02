Brecel strandt in derde ronde Snooker Shoot Out, Graeme Dott verliest finale

Redactie

11 februari 2018

23u50 0 Meer Sport Michael Georgiou (WS-73) heeft in het Engelse Watford de achtste editie van het Snooker Shoot out gewonnen. In de finale nam de 30-jarige Cyprioot met 67-57 de maat van de Schot Graeme Dott (WS-25).

Georgiou schakelde in de derde ronde Luca Brecel (WS-15) met 80-0 uit en versloeg vervolgens op weg naar de finale ook nog Nigel Bond (WS-124), in 2011 laureaat van de eerste editie, de Chinees Zhang Yong (WS-96) en Martin O'Donnell (WS-92). Voormalig wereldkampioen Dott plaatste zich ten koste van Mark Davis (WS-41) voor de finale.

Op de erelijst volgt Georgiou de Schot Anthony McGill (WS-16) op. Aan zijn eerste rankingtitel houdt hij 32.000 pond (36.000 euro) over. Dott moest het met de helft stellen. Op de wereldranglijst klimt Georgiou naar de 59e plaats op. Dott maakt twee plaatsen winst en is nu 23e. In de top twintig zijn er geen wijzigingen.

De wedstrijden op het Shoot Out worden gespeeld naar één frame, dat niet langer mag duren dan 10 minuten. De eerste vijf minuten moet de witte bal binnen de 15 seconden gespeeld worden, na vijf minuten is dat binnen de tien seconden. Bij een fout mag de tegenstrever de bal in hand nemen en hem leggen waar hij wil. In 2016 schopte Brecel het tot de finale. Daarin moest hij toen met 50-36 de duimen leggen voor de Fin Robin Hull (WS-106).

Brecel in derde ronde out

Luca Brecel (WS-15) slaagde er dit jaar niet in zich voor de achtste finales te plaatsen. In de derde ronde ging de 22-jarige Limburger met 80-0 onderuit tegen de Cyprioot Michael Georgiou (WS-73). Die potte een 73 break weg voor de zege.