Brecel stoot vlot door naar tweede ronde European Masters snooker

02 oktober 2018

19u36

Met een 4-2-overwinning tegen de Chinees Luo Honghao (WS 110) heeft Luca Brecel (WS 12) zich geplaatst voor de tweede ronde op het European Masters snookertoernooi (450.000 euro), dat plaatsvindt in Lommel.

Net als in zijn eerste wedstrijd begon Brecel eerder aarzelend aan zijn wedstrijd en was het Honghao die de eerste frame won. Brecel stelde gelijk maar zag hoe zijn tegenstrever met een 52 break terug voorsprong nam. In frame vier kreeg Honghao de kans om er 3-1 van te maken, maar hij faalde. Brecel lukte een clearance en won de frame met 59-54.

In de twee volgende frames kwam de 23-jarige Limburger op kruissnelheid. Na een 69 break in frame vijf potte hij in de zesde frame nog een 109 clearance weg. Voor een plaats in de achtste finale neemt Brecel het op tegen de 47-jarige Schot Alan McManus (WS 64), die in 1994 het Masters toernooi won en zich dat jaar ook de beste toonde in de Dubai Classic. Een jaar later won hij ook de Thailand Masters.

Uitslag eerste ronde

Luca Brecel (Bel/12) - Luo Honghao (Chi/110) 4-2

13/78 - 54/24 - 31/64(52) - 59/54 - 69(69)/1 - 116(109)/1.