Brecel stoomt door in Shanghai en wint opnieuw met forfaitcijfers

16u44

Luca Brecel (WS 14) heeft zich op een overtuigende manier geplaatst voor de derde ronde op de Shanghai Masters snooker. De 22-jarige Maasmechelaar versloeg de Welshman Jamie Jones met 5-0.

Brecel, die in de eerste ronde Matthew Stevens met 5-0 huiswaarts stuurde, deed op dag twee zijn prestatie nog eens over. De 29-jarige Jones, die dit seizoen de halve finale speelde in de Paul Hunter Classic, kon in de eerste frame gelijke tred houden, maar toch lukte Brecel een 60 break. Ook de tweede frame was voor Brecel. Tijdens de drie volgende frames werd het éénrichtingsverkeer. Brecel potte nog breaks weg van 74 en 72 wat resulteerde in een 5-0 overwinning. In de achtste finale neemt de China Championship-winnaar het op tegen de Schot Graeme Dott (WS 31), de wereldkampioen van 2006.

Uitslag tweede ronde Shanghai Masters:

Luca Brecel (Bel/14) - Jamie Jones (Wal/) 5-0

77(60)/55 - 81/39 - 81(74)/0 - 97(72)/0 - 68/32

