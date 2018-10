Brecel staat op de hoofdtabel in Lommel na 4-2-zege tegen Engelsman Wells: "Gezond eten en sporten was nodig"



Redactie

01 oktober 2018

17u25

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS 12) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het European Masters snookertoernooi in Lommel De 23-jarige Limburger versloeg de Engelsman Daniel Wells (WS 62) met 4-2.

Vooral in het begin van de wedstrijd liet Brecel zich betrappen op enkele foutjes, waardoor Wells de eerste frame op zijn naam kon schrijven. In frame twee zette hij de scheve situatie recht met onder meer een 48 break. Wells, die het vooral van zijn stevig verdedigend spel moest hebben, pakte frame drie na een misser van Brecel op de roze bal. Na een knappe 97 break in frame vier hingen de bordjes gelijk. In de twee volgende frames lukte Brecel nog een 60 break en was Wells niet meer in staat om de nummer één van ons land te bedreigen.

"Het was aanvankelijk een moeilijke wedstrijd", verklaarde Brecel na afloop. "In het begin liet ik mij betrappen op enkele foutjes, ik speel hier namelijk voor eigen publiek en mensen die ik allemaal goed ken. Het was echt afwachten op enkele kansjes en zelfs toen mijn tegenstrever al snookers nodig had bleef het opletten. Ik ben nu voorbij de eerste horde en hoop dit jaar ver te geraken. Ik heb de voorbije maanden vooral aan mijn conditie gewerkt. Gezond eten en sporten, hetgeen nodig was."

In de eerste ronde neemt Brecel het op tegen de Chinees Luo Honghao (WS 108).

Uitslag voorronde European Masters:

Luca Brecel (Bel/12) - Daniel Wells (Eng/62) 4-2

37/61 - 74/0 - 17/63 - 97(97)/4 - 84/38 - 74(60)/31