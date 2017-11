Brecel staat in kwartfinales Shanghai Masters na winst tegen ex-wereldkampioen Dott Redactie

08u41

Bron: Belga 3 Photo News Meer Sport Luca Brecel (WS 14) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Shanghai Masters snookertoernooi. Hij versloeg in de derde ronde de Schot Graeme Dott (WS 31) met 5-4.

De 22-jarige Brecel startte zijn achtste finale met een 67 break, waarna beide spelers een frame wonnen. De 40-jarige Dott, die in 2006 wereldkampioen werd, potte in frame vier een 72 break weg waarmee de bordjes gelijk hingen bij de pauze.

Dott pakte ook de vijfde frame. Brecel stelde gelijk maar het was Dott die op één frame van de zege kwam. Brecel hield zijn beste snooker evenwel voor het einde van de wedstrijd. Zo kon hij een beslissende frame uit de brand slepen na een 68 break. In de negende frame nam Dott een 42-0 voorsprong, Brecel lukte even later een 54 break voor de overwinning.

In de kwartfinales staat Brecel tegenover de Engelsman Judd Trump (WS 3). Die versloeg hij vorige week op het Champion of Championstoernooi met 4-0.

Uitslag achtste finale:

Luca Brecel (Bel/14) - Graeme Dott (Sch/31) 5-4

75(67)/49 - 6/94 - 58/20 - 7/101(72) - 7/59 - 79/12 - 4/65 - 109(68)/4 - 72(54)/45

