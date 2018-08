Brecel snookert zich op de hoofdtabel in Preston MH

16 augustus 2018

23u13

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel (WS-14) heeft zich na een moeizame wedstrijd geplaatst voor de eindfase op het Indian Open snookertoernooi. In het Engelse Preston versloeg hij in de kwalificatieronde de Engelsman Simon Bedford met 4-3.

De 42-jarige Bedford, die in 2014 zijn plaats in het profcircuit niet kon handhaven, pakte de eerste frame met een 62 break. In de tweede frame kwam Brecel na een snooker van Bedford 30-0 op achterstand, maar de 23-jarige Limburger potte een 93 break weg en hing de bordjes gelijk.

In frame drie lukte hij een 51 break voor een 2-1 voorsprong. De vierde en vijfde frame waren voor Bedford. Brecel zette de scheve situatie recht en nam in de belissende frame een 47-9 voorsprong waarna hij de frame ook won.

Brecel neemt het in de eindfase, die van 18 tot en met 22 september plaatsvindt in het Indische Kochi, op tegen de Engelsman Ian Burns (WS-74).

Uitslag voorronde Indian Open:

Luca Brecel (Bel/13) - Simon Bedford (Eng) 4-3

5/76(62) - 97(93)/42 - 61(51)/26 - 45/55 - 41/59 - 82(71)/0 - 66/24.