Brecel sneuvelt op UK Championship, jarige O'Sullivan wel door LPB

18u10

Bron: Belga 0 rv Meer Sport Luca Brecel (WS-13) is er in het Engelse York niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het UK Championship te plaatsen. De 22-jarige Limburger moest in de derde ronde met 6-3 het onderspit delven voor de Engelsman Mark King (WS-21).

Na onder meer een 86 break van King moest Brecel met een 3-1 achterstand gaan rusten. Het vierde frame gaf Brecel ondanks een 52 break en een 73-26-voorsprong nog uit handen. King had een snooker nodig, dwong Brecel in de fout en veegde de tafel schoon om het frame alsnog te winnen. Na de pauze kwam Brecel tot grote frustratie van King met een dubbel op zwart langszij, maar dat betekende meteen ook zijn laatste wapenfeit. Nadat hij twee spelletjes nipt won op roze, maakte King het in het negende frame met een 101 century af.

De 43-jarige King, in 2004 halvefinalist, treft in de achtste finales (best of 11) de Schot John Higgins (WS-5). Die drievoudige toernooiwinnaar (1998, 2000, 2010) schakelde de Chinees Yan Bingtao (WS-27) eveneens met 6-3 uit. Voor Brecel was het de zesde deelname op rij aan het UK Championship, na het WK het belangrijkste toernooi van het seizoen. In 2012 en vorig jaar schopte hij het tot de kwartfinales.

Jarige O'Sullivan wel door

Ronnie O'Sullivan (WS-4) plaatste zich op een drafje voor de achtste finales van het UK Championship. De Engelsman vierde zijn 42ste verjaardag met een 6-1 zege tegen de Welshman Michael White (WS-26). Hij potte daarbij breaks van 132, 64 en 71 weg. O'Sullivan jaagt in het Barbican Centre een zesde titel na, waarmee hij het record van Steve Davis zou evenaren. In 1993 plaatste O'Sullivan als 17-jarige knaap zijn naam een eerste keer op de erelijst. Hij werd zo de jongste winnaar van een rankingtoernooi in de geschiedenis. Daarna won hij het op één na belangrijkste toernooi op de kalender ook nog in 1997, 2001, 2007 en 2014. Vorig jaar werd hij runner-up, nadat hij in zijn zesde finale met 10-7 de duimen moest leggen voor Mark Selby (WS-1). In de achtste finales (best of 11) staat O'Sullivan tegenover de winnaar van de partij tussen Barry Hawkins (WS-8) en de Thai Akani Songsermsawad (WS-84).

Getty Images