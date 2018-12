Brecel sneuvelt in derde ronde UK Championship, O’Sullivan vlot verder (en hij denkt opnieuw aan een alternatief topcircuit) ODBS

03 december 2018

20u07

Luca Brecel (WS-13) is er in het Engelse York niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het UK Championship te plaatsen. In de derde ronde moest de 23-jarige Limburgr met 6-4 het onderspit delven voor de 24-jarige Chinees Lu Ning (WS-112).

In 2012 en 2016 bereikte Brecel de kwartfinales van het UK Championship, met het WK en het Masters één van de drie belangrijkste toernooien op de kalender. Ook vorig jaar eindigde het in de derde ronde. Op de wereldranglijst zal Brecel minstens één plaats moeten prijsgeven.

O’Sullivan met een whitewash

Ronnie O’Sullivan (WS-3) van zijn kant kende geen problemen. De titelverdediger zette de 20-jarige Chinees Zhou Yuelong (WS-32) met 6-0 opzij. Zondag kwam O’Sullivan in de tweede ronde nog met de schrik vrij tegen Ken Doherty (WS-68). Tegen de Ierse veteraan boog hij een 1-4 achterstand in 6-5 winst om. Maandag hield ‘The Rocket’ de spanning er veel minder in. Aan een potsucces van 96 procent potte hij breaks van 66, 60, 68, 89 en 69 weg. Goed voor een 6-0 whitewash in amper 85 minuten tijd. Om een plaats in de kwartfinales treft de Engelsman, die woensdag 43 wordt, de winnaar van het duel tussen zijn landgenoot Jack Lisoswski (WS-17) en de Hongkonger Marco Fu (WS-16). Die partij wordt dinsdag gespeeld.

Volgend weekend kan O’Sullivan geschiedenis schrijven in York. Momenteel deelt hij het record van zes UK-titels met Steve Davis en het record van achttien zeges in de Triple Crown met Stephen Hendry.

Alternatief circuit

Inmiddels dreigde O’Sullivan er nogmaals mee om World Snooker de rug toe te keren. De vijfvoudige wereldkampioen droomt ervan om met een achttal topspelers een alternatief circuit op touw te zetten. “Voor veel spelers is de tour fantastisch, maar niet voor iedereen”, verklaarde O’Sullivan. “Barcelona moet het toch ook niet opnemen tegen Huddersfield Town of Leyton Orient. Messi zou zulke tegenstanders snel beu zijn. Hij wil tegen Ronaldo spelen. Ik denk dat er plaats is voor twee tours. Een nieuw toernooi met alleen maar topspelers hoeft geen concurrentie te zijn voor de huidige tour. Al wat ik nodig heb is een paar spelers de ook ontevreden zijn met de huidige situatie.”

O’Sullivan denkt dan in de eerste plaats aan John Higgins. Die hintte na zijn verrassende uitschakeling in de tweede ronde op een mogelijk afscheid na dit seizoen “omdat hij de overvolle kalender beu is”. “Je vraagt Roger Federer toch ook niet om de kwalificaties voor Wimbledon te spelen”, stelde de Schot. Volgens O’Sullivan zou ook Higgins’ landgenoot Hendry bereid zijn om uit pensioen terug te keren en ook de wegens matchfixing geschorste Chinezen Yu Delu en Cao Yupeng gunt hij een plaats in zijn “Champions League”. “En er zijn nog heel wat Chinese toppers die er genoeg van hebben om constant de wereld rond te moeten reizen voor wat kwalificatiewedstrijden.”

Haast is er voor O’Sullivan niet bij. “Ik denk dat ik nog wel een vijftiental jaar kan spelen, tot ik midden de vijftig ben. Ik heb tijd.”