Brecel redt het niet op WK Snooker, ondanks drie 100-plus breaks ABD

26 juli 2020

09u50

Bron: Belga 0 Snooker Luca Brecel (WS 37) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finalevoorronde van het wereldkampioenschp snooker. In het Engelse Sheffield moest de Limburger met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Ier Fergal O'Brien (WS 71).

Brecel begon nochtans goed aan de wedstrijd met een 114 break. De 48-jarige O'Brien nam echter de drie volgende frames voor zijn rekening en dit na breaks van 79 en 50. Onze landgenoot noteerde een 102 break en kon milderen tot 3-2, maar de Ier, die in 2000 de kwartfinales speelde op het WK en negende stond op de wereldranglijst, potte in frame zes een 87 break weg. Ondanks een 61 break van Brecel in frame zeven pakte O'Brien, de British Open kampioen van 1999, de frame.

Brecel, die met de rug tegen de muur stond, potte vervolgens een 127 break weg en won ook de negende frame. O'Brien startte in de volgende frame met een 60 break. Brecel, die nu flirtte met de uitschakeling, kreeg nog een kans die hij verzilverde met een 71 clearance. In de beslissende frame nam Brecel een kleine voorsprong, maar het was O'Brien die het afmaakte.

Uitslag:

Fergal O'Brien (Ier/71) - Luca Brecel (Bel/37) 6-5

10-115(114), 79(79)-0, 73(50)-30, 37-29, 6-114(102), 91(87)-0, 74-61(61), 0-127(127), 17-67, 60(60)-71(71), 70-33.