Brecel raast voorbij Selt naar zestiende finales in Belfast Redactie

13 november 2019

16u56

Bron: Belga 0 Meer sport Luca Brecel (WS-34) heeft zich in Belfast voor de zestiende finales van het Northern Ireland Open geplaatst. In een mum van tijd zette "The Belgian Bullet" Matthew Selt (WS-29) met 4-0 opzij. Dat deed hij op indrukwekkende wijze, met breaks van 128, 63, 113 en 102.

Om een plaats in de achtste finales treft Brecel donderdag Mark Selby (WS-6). Die versloeg de Welshman Matthew Stevens (WS-43) met 4-1. Van acht vorige confrontaties met Selby won Brecel er drie. Zijn laatste zege tegen de voormalige nummer een van de wereld dateert wel al van november 2017. Dit jaar moest Brecel in de Championship League al drie keer (3-0, 3-1 en 3-0) het onderspit delven voor "The Jester from Leicester".

Tweede ronde:

Luca Brecel (Bel/34) - Matthew Selt (Eng/29) 4-0

128(128)-0, 68(63)-23, 113(113), 102(102)-22

Mark Selby (Eng/6) - Matthew Stevens (Wal/43) 4-1

53-65(58), 76-31, 109(87)-1, 70-23, 75(53)-47