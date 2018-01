Brecel plaatst zich voor hoofdtabel van China Open Redactie

28 januari 2018

15u37

Bron: Belga 1 Meer Sport Luca Brecel (WS 11) heeft zich kunnen plaatsen voor het China Open hooftoernooi. In het Engelse Barnsley versloeg hij in een kwalificatiewedstrijd de Chinees Zhao Xintong (WS 76) met 6-4.

Vooral in het begin van de wedstrijd lieten beide spelers het enigszins afweten. Zo stond het bij de pauze 2-2 en was een 47 break van Brecel het enige vermeldenswaardig feit. Xintong nam een 3-2 voorsprong na winst in de vijfde frame. Brecel won de drie volgende frames met onder meer breaks van 51 en 109, waarmee hij op één frame van de zege kwam.

Xintong, die ook de vorige onderlinge confrontatie verloor, sloeg terug met een 106 break, maar het was de 22-jarige Limburger die frame tien won.

Uitslag kwalificatieronde:

Luca Brecel (Bel/11) - Zhao Xintong (Chn/76) 6-4

53/33 - 36/80 - 74/14 - 40/71 - 39/69 - 62(51)/25 - 76/21 - 125(109)/0 - 4/106(106) - 75/25